Израиль заявил об интенсивных ударах по целям "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам группировки Хезболла на территории Ливана. Об этом сообщает представитель ЦАХАЛ Авихаяй Адрай и издание Haaretz, пишет УНН.

Детали

"В настоящее время мы атакуем стратегические объекты Хезболлы в Бейруте", - написал Адраея.

Израильские СМИ также информируют об ударах ЦАХАЛ по ливанскому городу Сидон, расположенному в пригороде Бейрута.

Ливанские органы безопасности сообщили, что израильские танки пока не пересекли границу страны. Однако в районе реки Литани произошли интенсивные обстрелы, а на юге Ливана слышен шум израильской авиации.

В это время на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже из Ливана было выпущено три ракеты, которые упали на открытой территории в северных районах Израиля.

Напомним

Израиль готовится к краткосрочной наземной операции в Южном Ливане против Хезболлы. Цель - оттеснить силы от границы и уничтожить инфраструктуру, включая оружейные склады.