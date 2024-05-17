Із прикордоння Харківщини вже вивезли понад 9300 людей
Київ • УНН
Понад 9 300 людей були евакуйовані з прикордонних з росією населених пунктів Харківської області.
З прикордонних з росією населених пунктів на Харківщині евакуювали вже понад 9 тис. 300 людей. Евакуація відбувається у 7 громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
Силами ДСНС, Нацполіції, волонтерів та представників місцевих громад з-під ворожих обстрілів вивезено у безпечніші місця понад 9300 осіб
Евакуація відбувається у 7 громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Працюють евакопункти, де психологи надають людям психологічну допомогу й підтримку.
Зеленський про мету наступу росіян на Харківщині: Вовчанськ – їх ціль17.05.24, 11:57 • 16203 перегляди