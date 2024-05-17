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Із прикордоння Харківщини вже вивезли понад 9300 людей

Із прикордоння Харківщини вже вивезли понад 9300 людей

Київ • УНН

 • 20485 перегляди

Понад 9 300 людей були евакуйовані з прикордонних з росією населених пунктів Харківської області.

З прикордонних з росією населених пунктів на Харківщині евакуювали вже понад 9 тис. 300 людей. Евакуація відбувається у 7 громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН

Силами ДСНС, Нацполіції, волонтерів та представників місцевих громад з-під ворожих обстрілів вивезено у безпечніші місця понад 9300 осіб

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Евакуація відбувається у 7 громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Працюють евакопункти, де психологи надають людям психологічну допомогу й підтримку.

Зеленський про мету наступу росіян на Харківщині: Вовчанськ – їх ціль17.05.24, 11:57 • 16203 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
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