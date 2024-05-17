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С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек
Более 9 300 человек были эвакуированы из приграничных с Россией населенных пунктов Харьковской области.
В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека
В Днепре в жилом доме на территории церкви произошел смертельный пожар, который унес жизнь женщины 1960 г. р., а мужчину 1951 г.р. удалось спасти.
К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа
В 80-ю годовщину геноцида крымскотатарского народа Украина почтила его жертв, подняв крымскотатарский флаг с траурной лентой на здании Министерства иностранных дел, где присутствовали чиновники и крымскотатарские лидеры, которые осудили продолжающиеся репрессии и насильственную депортацию крымских татар со стороны РФ.
Оккупанты усилили штурмовые действия на Крынках - Плетенчук
Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Крынках Херсонской области, осуществив 13 попыток вчера и еще 3 сегодня утром, но украинские войска удержали позиции без потерь, заставив врага отступить.
Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды
Выбросы от боевых действий на территории Украины уже составили 180 миллионов тонн СО2, по данным министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Украинская дзюдоистка Билодид пропустит чемпионат мира: что известно
Украинская дзюдоистка, олимпийская чемпионка Дарья Билодид пропустит чемпионат мира по дзюдо 2024 года в Абу-Даби из-за незначительной травмы, полученной накануне отъезда.
Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать
Несмотря на перебои в электроснабжении, граждане Украины будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам, поскольку правительство обеспечивает энергетическую автономию критически важных учреждений с помощью генераторов и солнечных электростанций.
Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи
Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий боеприпасы, системы противодействия беспилотникам, БПЛА, генераторы и раскладные кровати.
Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу
Около 5 000 украинцев, пострадавших от российской агрессии, были эвакуированы на лечение за границу благодаря сотрудничеству между министерством здравоохранения Украины, Европейской комиссией и ВОЗ за более чем два года полномасштабной войны.
Британская разведка: отставка шойгу с должности министра обороны рф не будет иметь изменений в ходе войны в Украине
андрей белоусов, экономист без военного опыта, заменил сергея шойгу на посту министра обороны россии, но британская разведка не ожидает, что эта смена существенно повлияет на подход рф к войне в Украине.