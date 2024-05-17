С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  15316 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  103161 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  130295 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  123304 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  117917 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  163129 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64269 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  157585 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135594 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140173 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

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11 мая 2024, 08:40  •  441023 просмотра

С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек

Более 9 300 человек были эвакуированы из приграничных с Россией населенных пунктов Харьковской области.

Общество •   •  9594 просмотра
С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек

В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека

В Днепре в жилом доме на территории церкви произошел смертельный пожар, который унес жизнь женщины 1960 г. р., а мужчину 1951 г.р. удалось спасти.

Общество •   •  7840 просмотра
В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека

К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа

В 80-ю годовщину геноцида крымскотатарского народа Украина почтила его жертв, подняв крымскотатарский флаг с траурной лентой на здании Министерства иностранных дел, где присутствовали чиновники и крымскотатарские лидеры, которые осудили продолжающиеся репрессии и насильственную депортацию крымских татар со стороны РФ.

Общество •   •  8592 просмотра
К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа

Оккупанты усилили штурмовые действия на Крынках - Плетенчук

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Крынках Херсонской области, осуществив 13 попыток вчера и еще 3 сегодня утром, но украинские войска удержали позиции без потерь, заставив врага отступить.

Война •   •  7901 просмотра
Оккупанты усилили штурмовые действия на Крынках - Плетенчук

Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды

Выбросы от боевых действий на территории Украины уже составили 180 миллионов тонн СО2, по данным министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Война •   •  9818 просмотра
Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды

Украинская дзюдоистка Билодид пропустит чемпионат мира: что известно

Украинская дзюдоистка, олимпийская чемпионка Дарья Билодид пропустит чемпионат мира по дзюдо 2024 года в Абу-Даби из-за незначительной травмы, полученной накануне отъезда.

спорт •   •  7190 просмотра
Украинская дзюдоистка Билодид пропустит чемпионат мира: что известно

Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

Несмотря на перебои в электроснабжении, граждане Украины будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам, поскольку правительство обеспечивает энергетическую автономию критически важных учреждений с помощью генераторов и солнечных электростанций.

Общество •   •  7530 просмотра
Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи

Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий боеприпасы, системы противодействия беспилотникам, БПЛА, генераторы и раскладные кровати.

Война •   •  9107 просмотра
Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи

Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

Около 5 000 украинцев, пострадавших от российской агрессии, были эвакуированы на лечение за границу благодаря сотрудничеству между министерством здравоохранения Украины, Европейской комиссией и ВОЗ за более чем два года полномасштабной войны.

Война •   •  9266 просмотра
Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

Британская разведка: отставка шойгу с должности министра обороны рф не будет иметь изменений в ходе войны в Украине

андрей белоусов, экономист без военного опыта, заменил сергея шойгу на посту министра обороны россии, но британская разведка не ожидает, что эта смена существенно повлияет на подход рф к войне в Украине.

Война •   •  8968 просмотра
Британская разведка: отставка шойгу с должности министра обороны рф не будет иметь изменений в ходе войны в Украине