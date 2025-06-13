Італійський підліток Карло Акутіс 7 вересня стане першим святим-міленіалом

Папа Лев XIV оголосив, що 7 вересня у Ватикані відбудеться канонізація Карло Акутіса - італійського підлітка, який помер у 2006 році від лейкемії і якого називають "Божим інфлюенсером". Він стане першим святим нового тисячоліття. Про це пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

У п'ятницю, 13 червня, Ватикан заявив, що після зустрічі з кардиналами Папа Лев II канонізує Акутіса у вересні разом з іншим молодим святим, П'єром Джорджо Фрассатті, який помер у 1925 році у віці 24 років. Канонізація Акутіса була запланована на 27 квітня, але була відкладена після смерті Папи Франциска.

Церемонія канонізації 7 вересня стане першою під головуванням Папи Лева, першого американського понтифіка.

Канонізація Карло Акутіса ... відбудеться 7 вересня - оголосив Папа Лев XIV.

Як зазначається, Акутіс буде оголошений святим Левом на церемонії на площі Святого Петра, на якій, як очікується, візьмуть участь тисячі молодих людей.

Доповнення

Акутісу було лише 15 років, коли він помер, але протягом свого короткого життя він використовував свої комп'ютерні навички для поширення інформації про католицьку віру, створивши веб-сайт, на якому документувалися повідомлення про чудеса.

Акутіс, якого прозвали "Божою впливовою людиною", здобув сильну підтримку серед молодих католиків та за його межами. Британського італійського підлітка, який любив відеоігри, часто зображують у джинсах та кросівках, що робить його образом, який можна ототожнити з новим поколінням католиків. Його канонізація також відбувається на тлі нещодавніх опитувань у Великій Британії та Сполучених Штатах, які показують зростання інтересу до католицизму серед молодого покоління.

Раніше УНН писав, що Папа Франциск оголосив, що канонізація італійського підлітка Карло Акутіса, якого вважають першим святим цифрової ери, відбудеться 27 квітня.