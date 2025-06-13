Італійський підліток Карло Акутіс 7 вересня стане першим святим-міленіалом

$41.490.02
48.080.63
ukenru
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
15:24 • 26503 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
15:04 • 33274 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
14:34 • 33712 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
11:58 • 42816 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
13 червня, 09:49 • 64064 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
13 червня, 08:47 • 73624 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 94173 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 233208 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 171135 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 84150 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4м/с
77%
751мм
Популярнi новини
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 147869 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 133303 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 79926 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 123066 перегляди
Російському реперу Тіматі повідомили про підозру - СБУ13 червня, 09:19 • 113553 перегляди
Публікації
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва12:08 • 51931 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 124374 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 134645 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 149216 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 233211 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними15:24 • 26509 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"14:16 • 22014 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 80970 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 65772 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 131338 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Facebook
Сімпсони
МіГ-29
Мі-24

Італійський підліток Карло Акутіс 7 вересня стане першим святим-міленіалом

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

Папа Лев XIV оголосив дату канонізації Карло Акутіса. Італійський підліток, що помер від лейкемії, стане першим святим нового тисячоліття.

Італійський підліток Карло Акутіс 7 вересня стане першим святим-міленіалом

Папа Лев XIV оголосив, що 7 вересня у Ватикані відбудеться канонізація Карло Акутіса - італійського підлітка, який помер у 2006 році від лейкемії і якого називають "Божим інфлюенсером". Він стане першим святим нового тисячоліття. Про це пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

У п'ятницю, 13 червня, Ватикан заявив, що після зустрічі з кардиналами Папа Лев II канонізує Акутіса у вересні разом з іншим молодим святим, П'єром Джорджо Фрассатті, який помер у 1925 році у віці 24 років. Канонізація Акутіса була запланована на 27 квітня, але була відкладена після смерті Папи Франциска.

Церемонія канонізації 7 вересня стане першою під головуванням Папи Лева, першого американського понтифіка.

Канонізація Карло Акутіса ... відбудеться 7 вересня 

- оголосив Папа Лев XIV.

Як зазначається, Акутіс буде оголошений святим Левом на церемонії на площі Святого Петра, на якій, як очікується, візьмуть участь тисячі молодих людей.

Доповнення

Акутісу було лише 15 років, коли він помер, але протягом свого короткого життя він використовував свої комп'ютерні навички для поширення інформації про католицьку віру, створивши веб-сайт, на якому документувалися повідомлення про чудеса.

Акутіс, якого прозвали "Божою впливовою людиною", здобув сильну підтримку серед молодих католиків та за його межами. Британського італійського підлітка, який любив відеоігри, часто зображують у джинсах та кросівках, що робить його образом, який можна ототожнити з новим поколінням католиків. Його канонізація також відбувається на тлі нещодавніх опитувань у Великій Британії та Сполучених Штатах, які показують зростання інтересу до католицизму серед молодого покоління.

Раніше УНН писав, що Папа Франциск оголосив, що канонізація італійського підлітка Карло Акутіса, якого вважають першим святим цифрової ери, відбудеться 27 квітня.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Лев XIV
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Ватикан
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9