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Итальянский подросток Карло Акутис 7 сентября станет первым святым-миллениалом

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Папа Лев XIV объявил дату канонизации Карло Акутиса. Итальянский подросток, умерший от лейкемии, станет первым святым нового тысячелетия.

Итальянский подросток Карло Акутис 7 сентября станет первым святым-миллениалом

Папа Лев XIV объявил, что 7 сентября в Ватикане состоится канонизация Карло Акутиса - итальянского подростка, который умер в 2006 году от лейкемии и которого называют "Божьим инфлюенсером". Он станет первым святым нового тысячелетия. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В пятницу, 13 июня, Ватикан заявил, что после встречи с кардиналами Папа Лев II канонизирует Акутиса в сентябре вместе с другим молодым святым, Пьером Джорджо Фрассатти, который умер в 1925 году в возрасте 24 лет. Канонизация Акутиса была запланирована на 27 апреля, но была отложена после смерти Папы Франциска.

Церемония канонизации 7 сентября станет первой под председательством Папы Льва, первого американского понтифика.

Канонизация Карло Акутиса ... состоится 7 сентября 

- объявил Папа Лев XIV.

Как отмечается, Акутис будет объявлен святым Львом на церемонии на площади Святого Петра, на которой, как ожидается, примут участие тысячи молодых людей.

Дополнение

Акутису было всего 15 лет, когда он умер, но в течение своей короткой жизни он использовал свои компьютерные навыки для распространения информации о католической вере, создав веб-сайт, на котором документировались сообщения о чудесах.

Акутис, которого прозвали "Божьей влиятельной личностью", завоевал сильную поддержку среди молодых католиков и за ее пределами. Британского итальянского подростка, который любил видеоигры, часто изображают в джинсах и кроссовках, что делает его образом, который можно отождествить с новым поколением католиков. Его канонизация также происходит на фоне недавних опросов в Великобритании и Соединенных Штатах, которые показывают рост интереса к католицизму среди молодого поколения.

Ранее УНН писал, что Папа Франциск объявил, что канонизация итальянского подростка Карло Акутиса, которого считают первым святым цифровой эры, состоится 27 апреля.

Алена Уткина

Алена Уткина

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