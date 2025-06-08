ISW: Економічний тиск на росію недостатній без військової допомоги Україні
Київ • УНН
Експерти ISW вважають, що для зміни позиції путіна необхідно продовжити військову допомогу Україні від Заходу. Тільки значні втрати рф на полі бою змусять російського диктатора переглянути стратегію.
Будь-яке посилення економічного тиску на росію - незважаючи на їхній позитивний ефект - саме по собі недостатньо, щоб змусити російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів або змінити власне бачення перемоги. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Аналітики вважають, що ключовим для проведення кампанії тиску на росію, яка може змусити путіна переглянути свою "теорію перемоги", залишається продовження військової допомоги Заходу Україні.
Теорія перемоги путіна базується на припущенні, що російська армія може витримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть захищатись, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну. Скоріше за все, стратегія путіна й надалі керуватиме його рішенням відмовитися від істотної взаємодії зі США та Україною в мирних переговорах
Там вказують, що досягнення миру в Україні, прийнятного для США, вимагає постійних втрат або істотної невдачі росії на полі бою.
Сполучені Штати повинні продовжувати озброювати українських солдатів, оскільки втрати росії на полі бою залишаються ключовим фактором нинішніх матеріальних, людських та економічних проблем росії. Західна допомога, зокрема системами озброєнь, які лише Сполучені Штати можуть надати у великих масштабах і швидко, дозволила б українським силам краще захищати свої позиції, уповільнити просування росії та завдати ще серйозніших втрат російським військовим.
На їхню думку, вищі та ще більш неприйнятні показники російських втрат на полі бою, особливо коли вони непропорційні територіальним здобуткам окупантів, поставили б під загрозу зусилля путіна втримати баланс між "маслом та зброєю" (мирним та воєнним виробництвом - ред.) та зберегти внутрішню підтримку.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте не впевнений, що переговори України та рф наблизять мир, однак переконаний – путіна треба перевірити за допомогою них.
Державний секретар США Марко Рубіо наполягає на продовженні українсько-російських "мирних" переговорів. Він підкреслив важливість продовження прямих переговорів між росією та Україною для досягнення міцного миру.
рф не планує змінювати Стамбул як місце для переговорів з Україною (аудіо)04.06.25, 00:50 • 2924 перегляди