ISW: Економічний тиск на росію недостатній без військової допомоги Україні

Будь-яке посилення економічного тиску на росію - незважаючи на їхній позитивний ефект - саме по собі недостатньо, щоб змусити російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів або змінити власне бачення перемоги. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики вважають, що ключовим для проведення кампанії тиску на росію, яка може змусити путіна переглянути свою "теорію перемоги", залишається продовження військової допомоги Заходу Україні.

Теорія перемоги путіна базується на припущенні, що російська армія може витримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть захищатись, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну. Скоріше за все, стратегія путіна й надалі керуватиме його рішенням відмовитися від істотної взаємодії зі США та Україною в мирних переговорах

Там вказують, що досягнення миру в Україні, прийнятного для США, вимагає постійних втрат або істотної невдачі росії на полі бою.

Сполучені Штати повинні продовжувати озброювати українських солдатів, оскільки втрати росії на полі бою залишаються ключовим фактором нинішніх матеріальних, людських та економічних проблем росії. Західна допомога, зокрема системами озброєнь, які лише Сполучені Штати можуть надати у великих масштабах і швидко, дозволила б українським силам краще захищати свої позиції, уповільнити просування росії та завдати ще серйозніших втрат російським військовим.