ISW: Экономическое давление на россию недостаточно без военной помощи Украине

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
7 июня, 15:01 • 30055 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 77950 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 45474 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 67140 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

7 июня, 12:42 • 69890 просмотра

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Эксклюзив
7 июня, 12:20 • 49357 просмотра

В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

7 июня, 05:00 • 160185 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 112669 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 162678 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 94636 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.4м/с
54%
748мм
Популярные новости

Президент Польши Навроцкий выступил против вступления Украины в ЕС

7 июня, 20:34 • 12192 просмотра

В Соломенском районе Киева приостановлены аварийно-восстановительные работы на месте удара россиян

7 июня, 21:58 • 13721 просмотра

В российском новомосковске прогремели взрывы: вероятно, атакован химкомбинат "Азот" - сеть

7 июня, 21:59 • 4054 просмотра

Пограничники показали, как FPV-дронами остановили прорыв оккупантов на мотоциклах и багги возле Волчанска

00:20 • 6902 просмотра

Атака на Запорожье: враг нанес более полутысячи ударов по 16 населенным пунктам

04:12 • 7200 просмотра
публикации

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 160185 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 152081 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 151410 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 195362 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 238487 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Элон Маск

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Харьков

Канада

Соединённые Штаты

Киев

Реклама
УНН Lite

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 73246 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 97599 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 162678 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 142478 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 182569 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Вашингтон Пост

Туполев Ту-22М

Ту-95

Ту-160

ISW: Экономическое давление на россию недостаточно без военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Эксперты ISW считают, что для изменения позиции путина необходимо продолжить военную помощь Украине от Запада. Только значительные потери рф на поле боя заставят российского диктатора пересмотреть стратегию.

ISW: Экономическое давление на россию недостаточно без военной помощи Украине

Любое усиление экономического давления на россию - несмотря на их положительный эффект - само по себе недостаточно, чтобы заставить российского диктатора владимира путина сесть за стол переговоров или изменить собственное видение победы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики считают, что ключевым для проведения кампании давления на россию, которая может заставить путина пересмотреть свою "теорию победы", остается продолжение военной помощи Запада Украине.

Теория победы путина базируется на предположении, что российская армия может выдерживать постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы могут защищаться, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину. Скорее всего, стратегия путина и в дальнейшем будет руководить его решением отказаться от существенного взаимодействия с США и Украиной в мирных переговорах

- отмечают в ISW.

Там указывают, что достижение мира в Украине, приемлемого для США, требует постоянных потерь или существенной неудачи россии на поле боя.

Соединенные Штаты должны продолжать вооружать украинских солдат, поскольку потери россии на поле боя остаются ключевым фактором нынешних материальных, человеческих и экономических проблем россии. Западная помощь, в частности системами вооружений, которые только Соединенные Штаты могут предоставить в больших масштабах и быстро, позволила бы украинским силам лучше защищать свои позиции, замедлить продвижение россии и нанести еще более серьезные потери российским военным.

- подчеркивают аналитики.

По их мнению, более высокие и еще более неприемлемые показатели российских потерь на поле боя, особенно когда они непропорциональны территориальным достижениям оккупантов, поставили бы под угрозу усилия путина удержать баланс между "маслом и оружием" (мирным и военным производством - ред.) и сохранить внутреннюю поддержку.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте не уверен, что переговоры Украины и рф приблизят мир, однако убежден – путина надо проверить с помощью них.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает на продолжении украинско-российских "мирных" переговоров. Он подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между россией и Украиной для достижения прочного мира.

рф не планирует менять Стамбул как место для переговоров с Украиной (аудио)04.06.25, 00:50 • 2924 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9