ISW: Экономическое давление на россию недостаточно без военной помощи Украине

Любое усиление экономического давления на россию - несмотря на их положительный эффект - само по себе недостаточно, чтобы заставить российского диктатора владимира путина сесть за стол переговоров или изменить собственное видение победы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики считают, что ключевым для проведения кампании давления на россию, которая может заставить путина пересмотреть свою "теорию победы", остается продолжение военной помощи Запада Украине.

Теория победы путина базируется на предположении, что российская армия может выдерживать постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы могут защищаться, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину. Скорее всего, стратегия путина и в дальнейшем будет руководить его решением отказаться от существенного взаимодействия с США и Украиной в мирных переговорах - отмечают в ISW.

Там указывают, что достижение мира в Украине, приемлемого для США, требует постоянных потерь или существенной неудачи россии на поле боя.

Соединенные Штаты должны продолжать вооружать украинских солдат, поскольку потери россии на поле боя остаются ключевым фактором нынешних материальных, человеческих и экономических проблем россии. Западная помощь, в частности системами вооружений, которые только Соединенные Штаты могут предоставить в больших масштабах и быстро, позволила бы украинским силам лучше защищать свои позиции, замедлить продвижение россии и нанести еще более серьезные потери российским военным. - подчеркивают аналитики.

По их мнению, более высокие и еще более неприемлемые показатели российских потерь на поле боя, особенно когда они непропорциональны территориальным достижениям оккупантов, поставили бы под угрозу усилия путина удержать баланс между "маслом и оружием" (мирным и военным производством - ред.) и сохранить внутреннюю поддержку.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте не уверен, что переговоры Украины и рф приблизят мир, однако убежден – путина надо проверить с помощью них.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает на продолжении украинско-российских "мирных" переговоров. Он подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между россией и Украиной для достижения прочного мира.

рф не планирует менять Стамбул как место для переговоров с Украиной (аудио)