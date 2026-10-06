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Історична посуха у Франції залишила десятки тисяч людей без доступу до питної води

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Через посуху понад 83 тисячі французів отримують воду автоцистернами або в пляшках. Обмеження діють майже в усіх департаментах.

Історична посуха у Франції залишила десятки тисяч людей без доступу до питної води

Через тривалий дефіцит опадів у країні запровадили обмеження на використання води майже в усіх департаментах. У найбільш постраждалих районах понад 80 тисяч людей змушені отримувати питну воду автоцистернами або в пляшках. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За повідомленням Міністерства екології Франції станом на 23 вересня запаси питної води вважалися недостатніми приблизно для 1 мільйона людей. За словами представника відомства, понад 83 тисячі людей постраждали від надзвичайних заходів, зокрема близько 47 тисяч отримують воду автоцистернами, а приблизно 33 тисячі — бутильовану воду.

Дефіцит води зачепив громади по всій Франції, а одними з найбільш постраждалих стали Альпи та південний схід країни, а також південні регіони. Обмеження на використання води діють майже в усіх департаментах країни. За даними Міністерства екологічного переходу, випадків негативного впливу на здоров’я не зафіксовано, а влада надає пріоритет запобіганню перебоям у роботі лікарень, медичних клінік та будинків догляду.

Дефіцит опадів почався у березні й посилився після рекордно спекотного літа, повідомляє державна метеорологічна служба Météo-France. У вересні кількість опадів була на 70% нижчою за норму, а майже на всій території країни рівень сухості ґрунту досяг показників, які спостерігаються раз на десятиліття, зазначили французькі метеорологи.

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Посуха у Франції вже позначилася на енергетичній системі країни, спричинивши рекордне скорочення виробництва атомної енергії через низький рівень води в річках, який обмежив можливості охолодження реакторів, йдеться в аналізі BNEF. Виснаження водосховищ і пересихання ґрунтів знизили врожайність сільськогосподарських культур і загрожують продовжити дефіцит води до 2027 року, додають аналітики.

Посуха поширилася на всю Західну Європу. Тривалий дефіцит опадів у вересні призвів до рекордно низького рівня води в Рейні, через що судна застрягали, а витрати на перевезення вздовж цієї важливої водної артерії зросли.

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Ольга Розгон

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