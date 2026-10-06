Історична посуха у Франції залишила десятки тисяч людей без доступу до питної води
Київ • УНН
Через посуху понад 83 тисячі французів отримують воду автоцистернами або в пляшках. Обмеження діють майже в усіх департаментах.
Через тривалий дефіцит опадів у країні запровадили обмеження на використання води майже в усіх департаментах. У найбільш постраждалих районах понад 80 тисяч людей змушені отримувати питну воду автоцистернами або в пляшках. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За повідомленням Міністерства екології Франції станом на 23 вересня запаси питної води вважалися недостатніми приблизно для 1 мільйона людей. За словами представника відомства, понад 83 тисячі людей постраждали від надзвичайних заходів, зокрема близько 47 тисяч отримують воду автоцистернами, а приблизно 33 тисячі — бутильовану воду.
Дефіцит води зачепив громади по всій Франції, а одними з найбільш постраждалих стали Альпи та південний схід країни, а також південні регіони. Обмеження на використання води діють майже в усіх департаментах країни. За даними Міністерства екологічного переходу, випадків негативного впливу на здоров’я не зафіксовано, а влада надає пріоритет запобіганню перебоям у роботі лікарень, медичних клінік та будинків догляду.
Дефіцит опадів почався у березні й посилився після рекордно спекотного літа, повідомляє державна метеорологічна служба Météo-France. У вересні кількість опадів була на 70% нижчою за норму, а майже на всій території країни рівень сухості ґрунту досяг показників, які спостерігаються раз на десятиліття, зазначили французькі метеорологи.
У Шампані розпочали найраніший в історії збір винограду через спеку та посуху20.08.26, 10:52 • 10612 переглядiв
Посуха у Франції вже позначилася на енергетичній системі країни, спричинивши рекордне скорочення виробництва атомної енергії через низький рівень води в річках, який обмежив можливості охолодження реакторів, йдеться в аналізі BNEF. Виснаження водосховищ і пересихання ґрунтів знизили врожайність сільськогосподарських культур і загрожують продовжити дефіцит води до 2027 року, додають аналітики.
Посуха поширилася на всю Західну Європу. Тривалий дефіцит опадів у вересні призвів до рекордно низького рівня води в Рейні, через що судна застрягали, а витрати на перевезення вздовж цієї важливої водної артерії зросли.
В Іспанії потужні зливи спричинили масштабну повінь - загинула 102-річна жінка03.10.26, 22:58 • 6290 переглядiв