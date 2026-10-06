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Историческая засуха во Франции оставила десятки тысяч людей без доступа к питьевой воде

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Из-за засухи более 83 тысяч французов получают воду в автоцистернах или в бутылках. Ограничения действуют почти во всех департаментах.

Историческая засуха во Франции оставила десятки тысяч людей без доступа к питьевой воде

Из-за продолжительного дефицита осадков в стране ввели ограничения на использование воды почти во всех департаментах. В наиболее пострадавших районах более 80 тысяч человек вынуждены получать питьевую воду автоцистернами или в бутылках. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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По данным Министерства экологии Франции, по состоянию на 23 сентября запасы питьевой воды считались недостаточными примерно для 1 миллиона человек. По словам представителя ведомства, от чрезвычайных мер пострадали более 83 тысяч человек, в частности около 47 тысяч получают воду автоцистернами, а примерно 33 тысячи — бутилированную воду.

Дефицит воды затронул общины по всей Франции, а одними из наиболее пострадавших стали Альпы и юго-восток страны, а также южные регионы. Ограничения на использование воды действуют почти во всех департаментах страны. По данным Министерства экологического перехода, случаев негативного воздействия на здоровье не зафиксировано, а власти отдают приоритет предотвращению перебоев в работе больниц, медицинских клиник и домов престарелых.

Дефицит осадков начался в марте и усилился после рекордно жаркого лета, сообщает государственная метеорологическая служба Météo-France. В сентябре количество осадков было на 70% ниже нормы, а почти на всей территории страны уровень сухости почвы достиг показателей, которые наблюдаются раз в десятилетие, отметили французские метеорологи.

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Засуха во Франции уже сказалась на энергетической системе страны, вызвав рекордное сокращение производства атомной энергии из-за низкого уровня воды в реках, который ограничил возможности охлаждения реакторов, говорится в анализе BNEF. Истощение водохранилищ и пересыхание почв снизили урожайность сельскохозяйственных культур и угрожают продлить дефицит воды до 2027 года, добавляют аналитики.

Засуха распространилась на всю Западную Европу. Продолжительный дефицит осадков в сентябре привел к рекордно низкому уровню воды в Рейне, из-за чего суда застревали, а расходы на перевозки вдоль этой важной водной артерии выросли.

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Ольга Розгон

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