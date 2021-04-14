Іспанія запевнила Україну, що вона може покластися на її підтримку на тлі загрозливих дій РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Королівства Іспанія Аранча Гонсалес Лая запевнила Дмитра Кулебу, що Україна може покластися на підтримку Іспанії на тлі загрозливих дій РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.
Так, Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Аранчею Гонсалес Лая.
Цитата:
"Глава МЗС України детально поінформував іспанську колегу про загрозливі дії Російської Федерації поблизу українських кордонів та загострення нею безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Кулеба наголосив, що Росія несе відповідальність за нинішню ескалацію, і відповідно, від дій Москви залежить зниження напруги. Міністр вкотре підтвердив відданість нашої держави політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.
Аранча Гонсалес Лая запевнила в непохитній підтримці Іспанією суверенітету та територіальної цілісності України: “Можете покластися на підтримку Іспанії”.
Також міністри скоординували позиції напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня, в якому Дмитро Кулеба візьме участь.
Окремою темою розмови стала підготовка інавгураційного саміту Кримської платформи в Києві 23 серпня.
"Міністри домовилися пожвавити політичний діалог України та Іспанії, докласти спільних зусиль задля збільшення обсягів торгівлі та поглиблення безпекової взаємодії. У цьому контексті вони обговорили підготовку до цьогорічного візиту глави іспанського уряду до України, в рамках якого також відбудеться бізнес-форум", - зазначається в повідомленні.
Так, Аранча Гонсалес Лая із вдячністю прийняла запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з візитом, щойно дозволить епідемічна ситуація.
Доповнення
Радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що міжнародна спільнота підтримала Україну у зв'язку з концентрацією біля її кордонів військ Росії та показала, що не залишить її сам на сам з Кремлем.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.