Іспанія запевнила Україну, що вона може покластися на її підтримку на тлі загрозливих дій РФ

Так, Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Аранчею Гонсалес Лая.

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"Глава МЗС України детально поінформував іспанську колегу про загрозливі дії Російської Федерації поблизу українських кордонів та загострення нею безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Кулеба наголосив, що Росія несе відповідальність за нинішню ескалацію, і відповідно, від дій Москви залежить зниження напруги. Міністр вкотре підтвердив відданість нашої держави політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

Аранча Гонсалес Лая запевнила в непохитній підтримці Іспанією суверенітету та територіальної цілісності України: “Можете покластися на підтримку Іспанії”.

Також міністри скоординували позиції напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня, в якому Дмитро Кулеба візьме участь.

Окремою темою розмови стала підготовка інавгураційного саміту Кримської платформи в Києві 23 серпня.

"Міністри домовилися пожвавити політичний діалог України та Іспанії, докласти спільних зусиль задля збільшення обсягів торгівлі та поглиблення безпекової взаємодії. У цьому контексті вони обговорили підготовку до цьогорічного візиту глави іспанського уряду до України, в рамках якого також відбудеться бізнес-форум", - зазначається в повідомленні.

Так, Аранча Гонсалес Лая із вдячністю прийняла запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з візитом, щойно дозволить епідемічна ситуація.

Доповнення

Радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що міжнародна спільнота підтримала Україну у зв'язку з концентрацією біля її кордонів військ Росії та показала, що не залишить її сам на сам з Кремлем.



Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.