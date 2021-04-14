Испания заверила Украину, что она может положиться на ее поддержку на фоне угрожающих действий РФ

Так, Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Аранчей Гонсалес Лая.

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"Глава МИД Украины детально проинформировал испанскую коллегу об угрожающих действия Российской Федерации вблизи украинских границ и обострении ей ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Кулеба отметил, что Россия несет ответственность за нынешнюю эскалацию, и соответственно, от действий Москвы зависит снижение напряжения. Министр еще раз подтвердил приверженность нашего государства политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Аранча Гонсалес Лая заверила в непоколебимой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины: "Можете положиться на поддержку Испании".

Также министры скоординировали позиции в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля, в котором Дмитрий Кулеба примет участие.

Отдельной темой разговора стала подготовка саммита инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа.

"Министры договорились оживить политический диалог Украины и Испании, приложить совместные усилия для увеличения объемов торговли и углубления безопасности взаимодействия. В этом контексте они обсудили подготовку к нынешнему визиту главы испанского правительства в Украину, в рамках которого также состоится бизнес-форум", - отмечается в сообщении.

Так, Аранча Гонсалес Лая с благодарностью приняла приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с визитом, как только позволит эпидемическая ситуация.

Дополнение

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что международное сообщество поддержало Украину в связи с концентрацией у ее границ войск России и показало, что не оставит ее один на один с Кремлем.



Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.