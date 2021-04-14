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Испания заверила Украину, что она может положиться на ее поддержку на фоне угрожающих действий РФ

Испания заверила Украину, что она может положиться на ее поддержку на фоне угрожающих действий РФ

Киев  •  УНН

 • 14080 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел Королевства Испания Аранча Гонсалес Лая заверила Дмитрия Кулебу, что Украина может положиться на поддержку Испании на фоне угрожающих действий РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Аранчей Гонсалес Лая.

Цитата:

"Глава МИД Украины детально проинформировал испанскую коллегу об угрожающих действия Российской Федерации вблизи украинских границ и обострении ей ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Кулеба отметил, что Россия несет ответственность за нынешнюю эскалацию, и соответственно, от действий Москвы зависит снижение напряжения. Министр еще раз подтвердил приверженность нашего государства политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Аранча Гонсалес Лая заверила в непоколебимой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины: "Можете положиться на поддержку Испании".

Также министры скоординировали позиции в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля, в котором Дмитрий Кулеба примет участие.

Отдельной темой разговора стала подготовка саммита инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа.

"Министры договорились оживить политический диалог Украины и Испании, приложить совместные усилия для увеличения объемов торговли и углубления безопасности взаимодействия. В этом контексте они обсудили подготовку к нынешнему визиту главы испанского правительства в Украину, в рамках которого также состоится бизнес-форум", - отмечается в сообщении.

Так, Аранча Гонсалес Лая с благодарностью приняла приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с визитом, как только позволит эпидемическая ситуация.

Дополнение

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что международное сообщество поддержало Украину в связи с концентрацией у ее границ войск России и показало, что не оставит ее один на один с Кремлем.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

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