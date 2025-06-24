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Іран заявив про оцінку збитків і плани на відновлення ядерної галузі після ударів США

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Іран оцінює збитки, завдані його ядерній промисловості, після серії ударів США та Ізраїлю.

Іран заявив про оцінку збитків і плани на відновлення ядерної галузі після ударів США

Іран оцінює збитки, завдані його ядерній галузі, та вжито заходів щодо її відновлення, заявив очільник ядерного відомства Ірану Мохаммад Есламі у вівторок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"План полягає в тому, щоб не допустити перебоїв у процесі виробництва та надання послуг", - сказав Есламі, згідно з новинами Mehr, після серії ізраїльських та американських ударів по основним ядерним об'єктам Ірану.

Радіаційну загрозу не виявлено після атаки США на іранські ядерні об'єкти - МАГАТЕ22.06.25, 10:03 • 4562 перегляди

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. 

Тим часом в Ірані заявили, що вивезли всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США. Водночас іранське атомне агентство засудило удари США, пообіцявши "ніколи" не зупиняти свою ядерну програму.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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