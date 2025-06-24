Іран заявив про оцінку збитків і плани на відновлення ядерної галузі після ударів США
Київ • УНН
Іран оцінює збитки, завдані його ядерній промисловості, після серії ударів США та Ізраїлю.
Іран оцінює збитки, завдані його ядерній галузі, та вжито заходів щодо її відновлення, заявив очільник ядерного відомства Ірану Мохаммад Есламі у вівторок, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"План полягає в тому, щоб не допустити перебоїв у процесі виробництва та надання послуг", - сказав Есламі, згідно з новинами Mehr, після серії ізраїльських та американських ударів по основним ядерним об'єктам Ірану.
Радіаційну загрозу не виявлено після атаки США на іранські ядерні об'єкти - МАГАТЕ22.06.25, 10:03 • 4562 перегляди
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Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан.
Тим часом в Ірані заявили, що вивезли всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США. Водночас іранське атомне агентство засудило удари США, пообіцявши "ніколи" не зупиняти свою ядерну програму.