Иран заявил об оценке ущерба и планах по восстановлению ядерной отрасли после ударов США

Иран оценивает ущерб, нанесенный его ядерной отрасли, и принял меры по ее восстановлению, заявил глава ядерного ведомства Ирана Мохаммад Эслами во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"План состоит в том, чтобы не допустить перебоев в процессе производства и предоставления услуг", - сказал Эслами, согласно новостям Mehr, после серии израильских и американских ударов по основным ядерным объектам Ирана.

Радиационная угроза не обнаружена после атаки США на иранские ядерные объекты - МАГАТЭ

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Тем временем в Иране заявили, что вывезли все критически важные материалы с трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары со стороны США. В то же время иранское атомное агентство осудило удары США, пообещав "никогда" не останавливать свою ядерную программу.