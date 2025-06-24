Иран заявил об оценке ущерба и планах по восстановлению ядерной отрасли после ударов США

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
09:02 • 1676 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
08:36 • 8238 просмотра
Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть
Эксклюзив
08:07 • 17211 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
07:47 • 29443 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
07:34 • 26143 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
06:40 • 31311 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
05:31 • 49271 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 57446 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 219733 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Эксклюзив
23 июня, 14:03 • 119945 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.3м/с
73%
746мм
Популярные новости
Ночная атака на Сумщину: погибли три человека, среди них - ребенок24 июня, 01:14 • 46940 просмотра
Украина осудила ракетный удар Ирана по Катару, указывая на связи Тегерана с РФ24 июня, 02:25 • 65391 просмотра
Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня03:59 • 58566 просмотра
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном05:38 • 57028 просмотра
Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС06:16 • 40962 просмотра
публикации
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук08:49 • 8698 просмотра
Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23 июня, 19:05 • 58267 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала23 июня, 16:46 • 219863 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА23 июня, 13:36 • 160682 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 209251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Катар
Ирак
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 74337 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 154597 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 278033 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 146398 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 144298 просмотра
Актуальное
Таймс
Ракетная система С-400
Truth Social
Томагавк (семейство ракет)
БМ-21 «Град»

Иран заявил об оценке ущерба и планах по восстановлению ядерной отрасли после ударов США

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Иран оценивает ущерб, нанесенный его ядерной промышленности, после серии ударов США и Израиля.

Иран заявил об оценке ущерба и планах по восстановлению ядерной отрасли после ударов США

Иран оценивает ущерб, нанесенный его ядерной отрасли, и принял меры по ее восстановлению, заявил глава ядерного ведомства Ирана Мохаммад Эслами во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"План состоит в том, чтобы не допустить перебоев в процессе производства и предоставления услуг", - сказал Эслами, согласно новостям Mehr, после серии израильских и американских ударов по основным ядерным объектам Ирана.

Радиационная угроза не обнаружена после атаки США на иранские ядерные объекты - МАГАТЭ22.06.25, 10:03 • 4562 просмотра

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. 

Тем временем в Иране заявили, что вывезли все критически важные материалы с трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары со стороны США. В то же время иранское атомное агентство осудило удары США, пообещав "никогда" не останавливать свою ядерную программу.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9