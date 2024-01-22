Іран та Пакистан домовилися відновити дипломатичні відносини після після обміну ударами

У Пакистані заявили, що міністр закордонних справ Ірану відвідає країну наступного тижня. Про це передає УНН із посиланням на Al Arabiya.

Деталі

Іран і Пакистан оголосили в понеділок про відновлення нормальних дипломатичних відносин,

Згідно з прес-релізом МЗС Пакистану, відбулася телефонна розмова тимчасового міністра закордонних справ Пакистану Джаліля Аббаса Джілані та міністра закордонних справ Ірану.

Після телефонної розмови між міністрами закордонних справ Пакистану та Ісламської Республіки Іран обидві сторони домовилися, що посли двох країн повернуться на свої робочі місця до 26 січня - йдеться в спільному прес-релізі.

Міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан також планує відвідати Пакистан 29 січня.

Доповнення

Пакистан відкликав свого посла в Тегерані в середу на минулому тижні. Це рішення було прийнято наступного дня після ракетної атаки та атаки безпілотників, здійсненої Іраном проти "терористичного" угруповання на території Пакистану. У відповідь Пакистан у четвер обстріляв Белуджистан в Ірані. Але вже у п'ятницю обидві сторони вже досягли більш примирливого тону та заявили про готовність покращувати співпрацю.

Нагадаємо

В Ірані один із солдатів відкрив вогонь по товаришах-військових та вбив чотирьох і поранивши ще вісьмох службовців.

Також УНН повідомляв, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готується прийняти двох гостей. Очікується, що 24 січня до Туреччини прибуде президент Ірану Ібрагім Раїсі, який відклав свій візит через теракт у місті Керман, а 12 лютого – президент росії володимир путін