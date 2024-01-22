Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами

В Пакистане заявили, что министр иностранных дел Ирана посетит страну на следующей неделе. Об этом передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Детали

Иран и Пакистан объявили в понедельник о восстановлении нормальных дипломатических отношений,

Согласно пресс-релизу МИД Пакистана, состоялся телефонный разговор временного министра иностранных дел Пакистана Джалиля Аббаса Джилани и министра иностранных дел Ирана.

После телефонного разговора между министрами иностранных дел Пакистана и Исламской Республики Иран обе стороны договорились, что послы двух стран вернутся на свои рабочие места до 26 января - говорится в совместном пресс-релизе.

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан также планирует посетить Пакистан 29 января.

Дополнение

Пакистан отозвал своего посла в Тегеране в среду на прошлой неделе. Это решение было принято на следующий день после ракетной атаки и атаки беспилотников, осуществленной Ираном против "террористической" группировки на территории Пакистана.

В ответ Пакистан в четверг обстрелял Белуджистан в Иране.

Но уже в пятницу обе стороны уже достигли более примирительного тона и заявили о готовности улучшать сотрудничество.

Напомним,

В Иране один из солдат открыл огонь по товарищам-военным и убил четырех и ранив еще восьмерых служащих.

Также УНН сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится принять двух гостей. Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, который отложил свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля - президент россии владимир путин