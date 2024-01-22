Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами
Киев • УНН
Иран и Пакистан договорились восстановить нормальные дипломатические отношения после серии взаимных ударов. Послы обеих стран должны восстановить свои должности до 26 января, а министр иностранных дел Ирана, как ожидается, посетит Пакистан 29 января.
В Пакистане заявили, что министр иностранных дел Ирана посетит страну на следующей неделе. Об этом передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
Детали
Иран и Пакистан объявили в понедельник о восстановлении нормальных дипломатических отношений,
Согласно пресс-релизу МИД Пакистана, состоялся телефонный разговор временного министра иностранных дел Пакистана Джалиля Аббаса Джилани и министра иностранных дел Ирана.
После телефонного разговора между министрами иностранных дел Пакистана и Исламской Республики Иран обе стороны договорились, что послы двух стран вернутся на свои рабочие места до 26 января
Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан также планирует посетить Пакистан 29 января.
Дополнение
Пакистан отозвал своего посла в Тегеране в среду на прошлой неделе. Это решение было принято на следующий день после ракетной атаки и атаки беспилотников, осуществленной Ираном против "террористической" группировки на территории Пакистана.
В ответ Пакистан в четверг обстрелял Белуджистан в Иране.
Но уже в пятницу обе стороны уже достигли более примирительного тона и заявили о готовности улучшать сотрудничество.
Напомним,
В Иране один из солдат открыл огонь по товарищам-военным и убил четырех и ранив еще восьмерых служащих.
Также УНН сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится принять двух гостей. Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, который отложил свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля - президент россии владимир путин
Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами
Иран и Пакистан договорились восстановить нормальные дипломатические отношения после серии взаимных ударов. Послы обеих стран должны восстановить свои должности до 26 января, а министр иностранных дел Ирана, как ожидается, посетит Пакистан 29 января.
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