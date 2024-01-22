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Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами

Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 16:03  •  8628 просмотра

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Иран и Пакистан договорились восстановить нормальные дипломатические отношения после серии взаимных ударов. Послы обеих стран должны восстановить свои должности до 26 января, а министр иностранных дел Ирана, как ожидается, посетит Пакистан 29 января.

В Пакистане заявили, что министр иностранных дел Ирана посетит страну на следующей неделе. Об этом передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Детали

Иран и Пакистан объявили в понедельник о восстановлении нормальных дипломатических отношений,

Согласно пресс-релизу МИД Пакистана, состоялся телефонный разговор временного министра иностранных дел Пакистана Джалиля Аббаса Джилани и министра иностранных дел Ирана.

После телефонного разговора между министрами иностранных дел Пакистана и Исламской Республики Иран обе стороны договорились, что послы двух стран вернутся на свои рабочие места до 26 января

- говорится в совместном пресс-релизе.

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан также планирует посетить Пакистан 29 января.

Дополнение

Пакистан отозвал своего посла в Тегеране в среду на прошлой неделе. Это решение было принято на следующий день после ракетной атаки и атаки беспилотников, осуществленной Ираном против "террористической" группировки на территории Пакистана.

В ответ Пакистан в четверг обстрелял Белуджистан в Иране.

Но уже в пятницу обе стороны уже достигли более примирительного тона и заявили о готовности улучшать сотрудничество.

Напомним,

В Иране один из солдат открыл огонь по товарищам-военным и убил четырех и ранив еще восьмерых служащих.

Также УНН сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится принять двух гостей. Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, который отложил свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля - президент россии владимир путин

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Іран та Пакистан домовилися відновити дипломатичні відносини після після обміну ударами
Iran and Pakistan agree to resume diplomatic relations after exchange of strikes
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Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами

Иран и Пакистан договорились восстановить нормальные дипломатические отношения после серии взаимных ударов. Послы обеих стран должны восстановить свои должности до 26 января, а министр иностранных дел Ирана, как ожидается, посетит Пакистан 29 января.

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