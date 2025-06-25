Іран "частково знову відкриває повітряний простір"
Київ • УНН
Східна частина повітряного простору Ірану знову відкрита для польотів. Західна половина країни залишається закритою, за винятком міжнародних та деяких внутрішніх рейсів, що вимагають дозволу.
Східна половина Ірану знову відкрила свій повітряний простір, передає УНН із посиланням на систему відстеження повітряних суден Flightradar24.
Як зазначає Sky news, західна половина Ірану залишається закритою, за винятком міжнародних рейсів до Тегерана та з нього, а також "спеціальних внутрішніх рейсів" – обидва рейси проводяться за умови попереднього дозволу.
Ядерної загрози від Ірану більше не буде - Трамп25.06.25, 17:29 • 3328 переглядiв