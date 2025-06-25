Іран "частково знову відкриває повітряний простір"

Східна половина Ірану знову відкрила свій повітряний простір, передає УНН із посиланням на систему відстеження повітряних суден Flightradar24.

Як зазначає Sky news, західна половина Ірану залишається закритою, за винятком міжнародних рейсів до Тегерана та з нього, а також "спеціальних внутрішніх рейсів" – обидва рейси проводяться за умови попереднього дозволу.

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