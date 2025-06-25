Иран "частично вновь открывает воздушное пространство"

Восточная половина Ирана вновь открыла свое воздушное пространство, передает УНН со ссылкой на систему отслеживания воздушных судов Flightradar24.

Как отмечает Sky news, западная половина Ирана остается закрытой, за исключением международных рейсов в Тегеран и из него, а также "специальных внутренних рейсов" – оба рейса проводятся при условии предварительного разрешения.

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