Иран "частично вновь открывает воздушное пространство"
Киев • УНН
Восточная часть воздушного пространства Ирана вновь открыта для полетов. Западная половина страны остается закрытой, за исключением международных и некоторых внутренних рейсов, требующих разрешения.
Восточная половина Ирана вновь открыла свое воздушное пространство, передает УНН со ссылкой на систему отслеживания воздушных судов Flightradar24.
Как отмечает Sky news, западная половина Ирана остается закрытой, за исключением международных рейсов в Тегеран и из него, а также "специальных внутренних рейсов" – оба рейса проводятся при условии предварительного разрешения.
Ядерной угрозы от Ирана больше не будет - Трамп25.06.25, 17:29 • 3280 просмотров