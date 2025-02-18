Інвестиції ПУМБ у сталий розвиток у 2024 році досягли 341 млн грн

Вже три роки поспіль за умов повномасштабної війни ПУМБ реалізує соціальні проєкти для підтримки держави, її громадян та Сил безпеки і оборони України. Загальні інвестиції ПУМБ у наближення перемоги у вигляді різних соціальних ініціатив та прямої допомоги підрозділам захисників у гарячих точках за цей період склали понад 829 млн грн. За 2024 рік соціальні інвестиції склали понад 341 млн грн, зростання рік до року на понад 100 мільйонів (+31%).

Окремим напрямком соціальної діяльності ПУМБ є допомога Силам безпеки і оборони України. З 2022 року у співпраці із благодійними фондами, громадськими організаціями та завдяки прямим закупівлям на понад 313 мільйонів гривень банк передав у різні військові підрозділи тисячі одиниць обладнання для зв’язку та живлення, спостереження і керування, тактичного одягу та спорядження, автотранспорту і літальних розвідувальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби і обладнання для проведення саперних робіт. У 2024 році ПУМБ забезпечив ЗСУ необхідним на 146 млн грн.

На початку війни банк започаткував соціальну ініціативу "Ми однієї крові". У співпраці з відомими українськими митцями та дизайнерами ПУМБ створює благодійний мерч, кошти від замовлення якого ідуть на доставки компонентів крові до гарячих точок, закупівлі засобів тактичної медицини для захисників, обладнання та ліків для швидких парамедиків. На сьогодні "Ми однієї крові" – це 45 партнерів, понад 10 млн грн згенеровано, понад 6,7 тисяч одиниць такмеду закуплено, 92 доставки крові здійснено, залучено понад 3,6 тисячі донорів. Це разом понад 160 тисячі врятованих життів.

З 2024 року команда ПУМБ додала ще один напрямок підтримки поранених – пошив для них адаптивного одягу. Адаптивний одяг - це право на якісний одяг, захист, комфорт, відчуття гідності. Наразі банк з партнерами вже відшили і передали у евакопотяги і шпиталі 2368 одиниць адаптивного одягу.

На День Незалежності України в серпні 2024 року ПУМБ оголосив Національну донацію крові "Незалежність у нас в крові". За 10 днів донацій по 2 дня в 5 містах (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів) 465 українців стали донорами – це 1395 потенційно врятованих життів.

Банк фінансово підтримав реалізацію культурно-освітнього проєкту "Фронтова студія" з ГО "Культурний десант" із запису та промоції пісень, створених чи виконаних військовослужбовцями, безпосередніми учасниками війни.

В ПУМБ діє біговий клуб PUMBRUN для підтримки мобілізованих колег – збираємо тренування-донати. Пумбівці щокварталу здають кров для поранених на відкритих донаціях разом з СЕО банку

Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ: "В цьому році ми розпочали впровадження в нашу культуру принципу "жити назустріч" задля просування рівності різних українців і якісної інтеграції ветеранів і ветеранок війни. Команда ПУМБ розроблює великий проєкт з розбудови інклюзивного бізнесу, щоб кожен співробітник, клієнт та партнер відчував гідність і мав рівні можливості при співпраці та обслуговуванні у всіх доступних каналах банку. У банку вже 96% відділень фізично доступні для людей з інвалідністю, і банк працює над розбудовою внутрішнього інклюзивного простору. Понад 2000 співробітників пройшли навчання з комунікації під час обслуговування осіб з різними видами порушень у відділеннях. Банк запустив партнерську платформу "Жити на зустріч", спрямовану на якісну інтеграцію ветеранів і ветеранок у цивільне життя. Наші партнери - Superhumans, Veteran Hub, InvictusGames, Uklon, "Серце Азовсталі", ЦУМ Київ. Ця платформа – приклад єднання військових і цивільних задля розбудови країни рівних можливостей".

Платформа "Жити на зустріч" складається з кількох проєктів. Наразі у чат-боті "Фінансовий рестарт" 3200 учасників пройшли навчання з фінграмотності. Інклюзивний Фінансовий хаб – простір, де проходять освітні заходи для ветеранів і ветеранок та членів їхніх родин з фінансових та економічних питань, відвідали офлайн і онлайн 2577 учасників. З незламними історіями ветеранів, які змогли повернутися до повноцінного життя після поранення завдяки тим, хто був поруч з ними – фотопроєктом Костянтина Ліберова – познайомились 2,5 млн українців. Разом із ЦУМ Київ, Superhumans та Ігри Нескорених ми створили маніфест рівності різних – особливу інсталяцію, яка символізує силу єдності. Ми показали для пів мільйона українців, що різноманітність – це наша сила, а об'єднання – це шлях до рівності.

Ми започаткували освітньо-грантову програму з розвитку ветеранського бізнесу, до якої було подано 297 заявок. 30 відібраних команд пройшли бізнес-навчання від викладачів KSE Business School. Наприкінці грудня команди презентували свої бізнес-плани. Експертне журі обрало 15 переможців, які отримали фінансування від 500 тис. до 1 млн гривень. Ментори та експерти програми продовжуют консультувати команди протягом 3 місяців, допомагаючи якісно запустити бізнес.

Крім того, ПУМБ став титульним партнером підготовки і участі української команди з 35 військовослужбовців та ветеранів війни, які були травмовані або поранені у зоні бойових дій, у Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Іграх Нескорених).

ПУМБ не припиняє інвестувати і в освіту у війну – надав в 2024 році стипендійну підтримку 10 студентам KSE із винятковими здібностями і високими академічними досягненнями, а також фінансову допомогу на розробницьку діяльність 15 студентам технічних спеціальностей та 3 аспірантам КАІ.

Наближуємо перемогу і посилюємо країну разом.