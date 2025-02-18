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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инвестиции ПУМБ в устойчивое развитие в 2024 году достигли 341 млн грн

Инвестиции ПУМБ в устойчивое развитие в 2024 году достигли 341 млн грн

Киев  •  УНН

 • 4424 просмотра

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ПУМБ направил 341 млн грн на социальные проекты в 2024 году. 146 млн грн пошло на поддержку ВСУ, остальные - на помощь раненым, образование и инклюзивные проекты.

Уже три года подряд в условиях полномасштабной войны ПУМБ реализует социальные проекты для поддержки государства, его граждан и Сил безопасности и обороны Украины. Общие инвестиции ПУМБ в приближение победы в виде различных социальных инициатив и прямой помощи подразделениям защитников в горячих точках за этот период составили более 829 млн грн. За 2024 год социальные инвестиции составили более 341 млн грн, рост год к году более чем на 100 миллионов (+ 31%).

Отдельным направлением социальной деятельности ПУМБ является помощь Силам безопасности и обороны Украины. С 2022 года в сотрудничестве с благотворительными фондами, общественными организациями и благодаря прямым закупкам на более 313 миллионов гривен банк передал в различные военные подразделения тысячи единиц оборудования для связи и питания, наблюдения и управления, тактической одежды и снаряжения, автотранспорта и летательных разведывательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и оборудования для проведения саперных работ. В 2024 году ПУМБ обеспечил ВСУ необходимым на 146 млн грн.

В начале войны банк начал социальную инициативу "Ми однієї крові". В сотрудничестве с известными украинскими художниками и дизайнерами ПУМБ создает благотворительный мерч, средства от заказа которого идут на доставку компонентов крови в горячие точки, закупки средств тактической медицины для защитников, оборудования и лекарств для скорых парамедиков. На сегодня "Ми однієї крові" - это 45 партнеров, более 10 млн грн сгенерировано, более 6,7 тысяч единиц такмеда закуплено, 92 доставки крови осуществлено, привлечено более 3,6 тысячи доноров. Это вместе более 160 тысяч спасенных жизней.

С 2024 года команда ПУМБ добавила еще одно направление поддержки раненых - пошив для них адаптивной одежды. Адаптивная одежда - это право на качественную одежду, защиту, комфорт, чувство достоинства. Сейчас банк с партнерами уже отшили и передали в эвакопоезда и госпитали 2368 единиц адаптивной одежды.

На День Независимости Украины в августе 2024 года ПУМБ объявил Национальную донацию крови "Незалежність у нас в крові". За 10 дней донаций по 2 дня в 5 городах (Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов) 465 украинцев стали донорами - это 1395 потенциально спасенных жизней.

Банк финансово поддержал реализацию культурно-образовательного проекта "Фронтовая студия" с ОО "Культурный десант" по записи и продвижению песен, созданных или исполненных военнослужащими, непосредственными участниками войны.

В ПУМБ действует беговой клуб PUMBRUN для поддержки мобилизованных коллег - собираем тренировки-донаты. Пумбовцы ежеквартально сдают кровь для раненых на открытых донациях вместе с СЕО банка

Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ: "В этом году мы начали внедрение в нашу культуру принципа "жить навстречу" для продвижения равенства различных украинцев и качественной интеграции ветеранов и ветеранок войны. Команда ПУМБ разрабатывает большой проект по развитию инклюзивного бизнеса, чтобы каждый сотрудник, клиент и партнер чувствовал достоинство и имел равные возможности при сотрудничестве и обслуживании во всех доступных каналах банка. В банке уже 96% отделений физически доступны для людей с инвалидностью, и банк работает над развитием внутреннего инклюзивного пространства. Более 2000 сотрудников прошли обучение по коммуникации при обслуживании лиц с различными видами нарушений в отделениях. Банк запустил партнерскую платформу "Жити на зустріч", направленную на качественную интеграцию ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь. Наши партнеры - Superhumans, Veteran Hub, InvictusGames, Uklon, "Сердце Азовстали", ЦУМ Киев. Эта платформа - пример единения военных и гражданских для развития страны равных возможностей".

Платформа "Жити на зустріч" состоит из нескольких проектов. Сейчас в чат-боте "Финансовый рестарт" 3200 участников прошли обучение по финграмотности. Инклюзивный Финансовый хаб - пространство, где проходят образовательные мероприятия для ветеранов и ветеранок и членов их семей по финансовым и экономическим вопросам, посетили офлайн и онлайн 2577 участников. С несокрушимыми историями ветеранов, которые смогли вернуться к полноценной жизни после ранения благодаря тем, кто был рядом с ними - фотопроектом Константина Либерова - познакомились 2,5 млн украинцев. Вместе с ЦУМ Киев, Superhumans и Игры Непокоренных мы создали манифест равенства разных - особую инсталляцию, которая символизирует силу единства. Мы показали для полмиллиона украинцев, что разнообразие - это наша сила, а объединение - это путь к равенству.

Мы начали образовательно-грантовую программу по развитию ветеранского бизнеса, в которую было подано 297 заявок. 30 отобранных команд прошли бизнес-обучение от преподавателей KSE Business School. В конце декабря команды презентовали свои бизнес-планы. Экспертное жюри выбрало 15 победителей, которые получили финансирование от 500 тыс. до 1 млн гривен. Менторы и эксперты программы продолжают консультировать команды в течение 3 месяцев, помогая качественно запустить бизнес.

Кроме того, ПУМБ стал титульным партнером подготовки и участия украинской команды из 35 военнослужащих и ветеранов войны, которые были травмированы или ранены в зоне боевых действий, в Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Играх Непокоренных).

ПУМБ не прекращает инвестировать и в образование в войну - предоставил в 2024 году стипендиальную поддержку 10 студентам KSE с исключительными способностями и высокими академическими достижениями, а также финансовую помощь на разработку деятельности 15 студентам технических специальностей и 3 аспирантам КАИ.

Приближаем победу и усиливаем страну вместе.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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