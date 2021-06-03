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Інсценує себе в якості "морального апостола": Мельник відреагував на небажання Німеччини постачати зброю Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що Берлін усвідомлено відмовляється постачати зброю Україні, та інсценує себе в якості “морального апостола”, залишаючись осторонь. Таку думку посол озвучив в інтерв’ю німецькому військовому журналу loyal, передає УНН.

Інсценує себе в якості "морального апостола": Мельник відреагував на небажання Німеччини постачати зброю Україні

Цитата

“Дуже шкода, що Німеччина стоїть осторонь та інсценує себе в якості такого собі „морального апостола“. Ми б хотіли придбати сучасні німецькі військові системи, що належать до найкращих у світі. Але через політичний опортунізм це є неможливим, і це дуже прикро. Існуюче берлінське табу на постачання зброї має бути поламане”, — зазначив посол.

Деталі

За словами Мельника, Німеччина постачає Україні дуже цінне медичне обладнання, та надає якісні медичні послуги українським військовим, які проходять лікування у шпиталях Бундесверу, за що Україна дуже вдячна. Але, в той же час, посол наголосив, що військова підтримка для Києва є пріоритетною. Він також додав, що це повністю відповідало б німецьким інтересам.

“Підтримка нас — саме зараз — шляхом модернізації нашої оборони за допомогою нових військових систем повністю відповідала б німецьким інтересам. Інакше Німеччина сама ж себе ізолює і позбавиться можливості впливати будь-які процеси. У британців стосовно цього інша думка, в принципі, як і в американців, турків та інших наших партнерів”, — вважає Мельник.

Посол Мельник також дотримується думки, що НАТО займає стриману позицію щодо членства України через побоювання бути втягнутими у військовий конфлікт. Зокрема, він наголосив, що якщо б Україна ближчим часом вступила б до НАТО, то це б стало важливим внеском у безпеки всієї Європи.

“Якщо б Україна ближчим часом вступила б до НАТО, то це однозначно б стало важливим внеском у безпеки всієї Європи. Це було б також чітким сигналом Москві, тоді б Путін нарешті зрозумів, що йому не все дозволено, і тоді б нарешті зазнала краху і його злочинна стратегія — відділити Україну від решти Європи та розтоптати її чобітьми російських солдат”, — наголосив посол.

Контекст

У квітні Андрій Мельник в інтерв’ю німецькому виданню закликав країну посилити каральні заходи проти Росії, зокрема, ввести міжнародний бойкот і економічне ембарго на російські товари.

Він також закликав Захід надати Україні сучасне озброєння, та прийняти в НАТО. Якщо Захід буде зволікати, на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

Німеччина у вівторок, 1 червня, відхилила ідею про постачання зброї Києву після того, як Президент України Володимир Зеленський зробив запит до Берліна на штурмові гвинтівки, радіоустаткування і бронетехніку.

Також Президент Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі “Україна 30” висловив сподівання, що вже червні Україна побачить “потужний сигнал” від країн Альянсу. Він зазначав, що це є стратегічним курсом країни.

В останньому інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, голова держави назвав альтернативу вступу до Альянсу. Зокрема, він вважає доречним підписання аналогу Будапештського меморандуму для України. Це передбачає отримання територіальної цілісності, та надання певних безпекових гарантій ще до членства в НАТО, зокрема охоплення усіх безпекових питань — Донбасу, Криму та російського газопроводу “Північного потоку-2”.

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