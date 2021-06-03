Инсценирует себя в качестве "морального апостола": Мельник отреагировал на нежелание Германии поставлять оружие Украине

Цитата

“Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя в качестве некоего „морального апостола“. Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно, и это очень обидно. Существующее берлинское табу на поставки оружия должно быть сломано”, — отметил посол.

Детали

По словам Мельника, Германия поставляет Украине очень ценное медицинское оборудование, и предоставляет качественные медицинские услуги украинским военным, которые проходят лечение в госпиталях Бундесвера, за что Украина очень благодарна. Но, в то же время, посол отметил, что военная поддержка для Киева является приоритетной. Он также добавил, что это полностью соответствовало бы немецким интересам.

“Поддержка нас — именно сейчас — модернизации нашей обороны с помощью новых военных систем полностью отвечала бы немецким интересам. Иначе Германия сама же себя изолирует и лишится возможности влиять на любые процессы. У британцев касательно этого другое мнение, в принципе, как и у американцев, турок и других наших партнеров”, — считает Мельник.



Посол Мельник также придерживается мнения, что НАТО занимает сдержанную позицию относительно членства Украины из-за опасений быть втянутыми в военный конфликт. В частности, он отметил, что если бы Украина в ближайшее время вступила бы в НАТО, то это бы стало важным вкладом в безопасности всей Европы.

“Если бы Украина в ближайшее время вступила бы в НАТО, то это однозначно стало бы важным вкладом в безопасности всей Европы. Это было бы также четким сигналом Москве, тогда бы Путин наконец понял, что ему не все позволено, и тогда бы наконец потерпела крах и его преступная стратегия — отделить Украину от остальной Европы и растоптать ее сапогами российских солдат”, — подчеркнул посол.

Контекст

В апреле Андрей Мельник в интервью немецкому изданию призвал страну усилить карательные меры против России, в частности, ввести международный бойкот и экономическое эмбарго на российские товары.



Он также призвал Запад предоставить Украине современное вооружение, и принять в НАТО. Если Запад будет медлить, на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.

Германия во вторник, 1 июня, отклонила идею о поставках оружия Киеву после того, как Президент Украины Владимир Зеленский сделал запрос в Берлин на штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику.



Также Президент Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме “Украина 30” выразил надежду, что уже в июне Украина увидит “мощный сигнал” от Альянса. Он отмечал, что это является стратегическим курсом страны.

В последнем интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, глава государства назвал альтернативу вступления в Альянс. В частности, он считает уместным подписания аналога Будапештского меморандума для Украины. Это предполагает получение территориальной целостности и предоставление определенных гарантий безопасности еще к членству в НАТО, в частности охват всех вопросов безопасности — Донбасса, Крыма и российского газопровода “Северный поток-2”.