Німеччина знову відмовила Україні в постачанні зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Німеччина у вівторок відхилила ідею про постачання зброї Києву після того, як Президент України Володимир Зеленський зробив запит до Берліна на штурмові гвинтівки, радіоустаткування і бронетехніку. Про це пише видання Reuters, посилаючись на заяву голови МЗС ФРН Гайко Мааса, передає УНН.
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“Я переконаний, що конфлікт (на сході України) може бути вирішений тільки політичними засобами”, — заявив міністр журналістам перед відеоконференцією зі своїми колегами по НАТО.
“Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть”, — додав він.
Що було раніше
Як стало відомо в кінці квітня, Україна зверталася до Німеччини з проханням поставити оборонне озброєння. Зокрема, Україна надала запит на вживані корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи протиповітряної оборони і обладнання для розмінування.
Однак міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас негативно поставився до можливих поставок озброєння українській стороні, тоді як міністр оборони країни Аннегрет Крамп-Карренбауер була відкрита до таких ідей, як і глава зовнішньополітичного комітету бундестагу Норберт Реттген, повідомляли місцеві ЗМІ.
Відзначимо, що в кінці травня співголова партії “зелених” Німеччини Роберт Габек виступив за те, щоб залишити перспективу приєднання до НАТО для України і забезпечити Київ оборонною зброєю для опору російській агресії на сході країни.
Однак і після цього чинний уряд Німеччини заявив, що не надаватиме Україні озброєння.
Сьогодні було оприлюднено інтерв'ю Зеленського, де він на запитання, яке ще, окрім кораблів, патрульних та ракетних катерів, військове обладнання могла б надати Німеччина, зазначив: "Є штурмові гвинтівки, радіотехніка, військова техніка – багато всього. Німеччина потужна в цьому напрямку".