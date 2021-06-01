Германия снова отказала Украине в поставках оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Германия во вторник отклонила идею о поставках оружия Киеву после того, как Президент Украины Владимир Зеленский запросил у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, передает УНН.
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"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины) может быть решен только политическими средствами", - заявил министр журналистам перед видеоконференцией со своими коллегами по НАТО.
"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - добавил он.
Что было ранее
Как стало известно в конце апреля, Украина обращалась к Германии с просьбой поставить оборонительное вооружение. В частности, Украина предоставила запрос на бывшие в употреблении корветы, компоненты противокорабельных ракет, системы противовоздушной обороны и оборудования для разминирования.
Однако министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас негативно отнесся к возможным поставкам вооружения украинской стороне, тогда как министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр была открыта к таким идеям, как и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген, сообщали местные СМИ.
Отметим, что в конце мая сопредседатель партии "зеленых" Германии Роберт Хабек выступил за то, чтобы оставить перспективу присоединения к НАТО для Украины и обеспечить Киев оборонительным оружием для сопротивления российской агрессии на востоке страны.
Однако и после этого действующее правительство Германии заявило, что не будет предоставлять Украине вооружение.
Сегодня было обнародовано интервью Зеленского, где он на вопрос, какое еще, кроме кораблей, патрульных и ракетных катеров, военное оборудование могла бы предоставить Германия, отметил: "Есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника - много всего. Германия мощная в этом направлении".