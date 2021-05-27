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Немецкое правительство отвергло идею сопредседателя Зеленых об оружии для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружения, подчеркнул представитель правительства Штеффен Зайберт, реагируя на заявление сопредседателя партии Зеленых Роберта Габека о целесообразности предоставления Киеву по крайней мере оборонительного оружия. Об этом пишет DW, передает УНН.

Немецкое правительство отвергло идею сопредседателя Зеленых об оружии для Украины

Цитата

“Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и в отношении Украины, не придаем разрешений для (экспорта. — Ред.) боевого оружия”, — сказал Зайберт в среду, 26 мая.

По словам Зайберта, он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет. Он также отметил поддержку Украины со стороны немецкого правительства и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.

Детали

Между тем представитель немецкого МИД отметил, что ему неизвестно об актуальных запросах от Киева о предоставлении оружия.

Что предшествовало

В начале этой недели Роберт Габек во время визита в Киев заявил, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений. При этом Габек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.

Впрочем, слова политика вызвали резкую критику как из рядов партии Зеленых, так и других политических сил: Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии Зеленых дистанцировались от слов сопредседателя партии.

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Однако Роберт Габек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции. В интервью медиакомпании Deutschlandfunk 26 апреля он отметил: “Украина здесь борется не только за себя, а Украина также защищает безопасность Европы”. По его словам, если Украина “падет”, то это станет “приглашением для России” с эскалацией и другими конфликтами. Габек выразил понимание критики его идеи из рядов своей партии, однако указал и на то, что Зеленые имеют “длительную традицию помощи Украине”.

Габек, который совершил визит на линию разграничения на Донбассе, отметил, что Германия могла бы поставлять Украине приборы ночного видения, средства для разведки, обезвреживание взрывоопасных предметов, средства медицинской эвакуации. По словам Габека, он сознательно говорил об “оборонительном” вооружении для Украины, хотя ему и понятно, что такое оружие может быть использовано в других целях.

Ограничение экспорта вооружений в Германии

Немецкие нормативные акты по контролю за экспортом вооружений не предусматривают разделения между наступательными и оборонительными вооружениями. Есть взамен разделение на боевое оружие, другие виды вооружений, например, бронированная техника или военно-транспортные самолеты, и на товары двойного назначения, которые можно одинаково использовать как в гражданских, так и в военных целях. Перечисленные сопредседателем Зеленых приборы и материалы, которые можно было бы, по его мнению, предоставить Украине, к “оружия”, согласно немецким нормам не принадлежат, объясняет dpa.

По данным немецкого телеканала n-tv, в настоящее время Зеленые лидируют в рейтингах немецких партий. Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшие выходные, то эта партия получила бы 26 проц поддержки, говорят социологи. На втором месте оказался бы блок консервативных партий ХДС / ХСС с 24 процентами поддержки. Социал-демократы должны 14 процентов голосов, говорят социологи. Выборы в Бундестаг должны состояться 26 сентября.

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