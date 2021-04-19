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Німецькі "зелені" вирішили висувати на виборах у канцлери противницю "Північного потоку-2"

Німецькі "зелені" вирішили висувати на виборах у канцлери противницю "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 22764 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. На виборах до Бундестагу кандидаткою "зелених" на посаду канцлера має стати опонентка "Північного потоку-2" - співголова партії "Союз 90/Зелені" Анналена Бербок. Саме її німецькі "зелені" в понеділок, 19 квітня, вирішили висувати на цю посаду під час виборів 26 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Деталі

"Німецькі "зелені" в понеділок, 19 квітня, оголосили про рішення висувати співголову партії "Союз 90/Зелені" Анналени Бербок кандидаткою на посаду канцлерки під час виборів до Бундестагу, що призначені на 26 вересня. Конкурентом Бербок на висування був Роберт Габек, який разом з нею з 2018 року очолює партію", - пише видання.

Рішення керівництва партії ще має формально підтвердити партійний з'їзд, що відбудеться 11-13 червня. "Зелені" висувають свого кандидата в канцлери вперше за 40-річну історію партії.

За словами Бербок, "зелені" хочуть очолити наступний німецький уряд. "Ми хотіли б очолити цей уряд, але... саме виборці вирішать, хто вийде з виборів з яким результатом", - заявила вона.

Поки що результати опитувань демонструють, що "зелені" стабільно утримують у партійному рейтингу друге місце, відстаючи на 3-5 відсотків від лідерів симпатій німецьких виборців - консервативного блоку ХДС/ХСС.

Хто така Бербок

Одна з центральних тем для Бербок, депутата Бундестагу з 2012 року, - боротьба з кліматичними змінами. У зовнішній політиці Бербок жорстко критикує дії Росії в Україні, а також виступає проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Цей газопровід протидіє геостратегічним інтересам європейців, він чітко спрямований проти України, суперечить європейським цілям із захисту клімату та всім санкціям ЄС проти Росії, і тому це абсолютно фатальний проєкт", - заявила Бербок у лютому 2021 року телеканалу ARD.

І саме вона тепер має непогані шанси стати новою канцлеркою Німеччини.

Так, Бербок вже зробила низку програмних заяв, більшість з яких стосуються внутрішньої політики, економіки та захисту клімату й довкілля - пріоритетної для "зелених" теми.

Зокрема, для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19 у ФРН Бербок пропонує до кінця десятиліття додаткові інвестиції на суму у 50 мільярдів євро щорічно. Особливий наголос "зелена" кандидатка робить на зменшенні бюрократичних процедур для малого і середнього бізнесу і підтримці цих підприємств.

У справі захисту клімату вона закликає орієнтуватися на цілі Паризької кліматичної угоди - обмеження зростання середньої температури повітря в світі до 1,5 градуса Цельсію в порівнянні з доіндустріальним періодом. У ФРН до 2030 року викиди вуглекислого газу CO2 в атмосферу, на думку Бербок, мають зменшитися на 70%. 

Доповнення

"Зелені" Німеччини обіцяють зупинити "Північний потік-2" після виборів через Україну.

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