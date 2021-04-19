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Немецкие "зеленые" решили выдвигать на выборах в канцлеры противницу "Северного потока-2"

Немецкие "зеленые" решили выдвигать на выборах в канцлеры противницу "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 22756 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На выборах в Бундестаг кандидатом "зеленых" на пост канцлера должна стать оппонентка "Северного потока-2" - сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок. Именно ее немецкие "зеленые" в понедельник, 19 апреля, решили выдвигать на эту должность на выборах 26 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Детали

"Немецкие "зеленые" в понедельник, 19 апреля, объявили о решении выдвигать сопредседателя партии "Союз 90/Зеленые" Анналену Бербок кандидатом на должность канцлера во время выборов в Бундестаг, которые назначены на 26 сентября. Конкурентом Бербок на выдвижение был Роберт Габек, который вместе с ней с 2018 года возглавляет партию", - пишет издание.

Решение руководства партии еще предстоит формально подтвердить партийному съезду, который состоится 11-13 июня. "Зеленые" выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за 40-летнюю историю партии.

По словам Бербок, "зеленые" хотят возглавить следующее немецкое правительство. "Мы хотели бы возглавить это правительство, но... именно избиратели решат, кто выйдет из выборов с каким результатом", - заявила она.

Пока результаты опросов показывают, что "зеленые" стабильно удерживают в партийном рейтинге второе место, отставая на 3-5 процентов от лидеров симпатий немецких избирателей - консервативного блока ХДС/ХСС.

Кто такая Бербок

Одна из центральных тем для Бербок, депутата Бундестага с 2012 года, - борьба с климатическими изменениями. Во внешней политике Бербок жестко критикует действия России в Украине, а также выступает против завершения строительства газопровода "Северный поток-2". "Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, и поэтому это абсолютно роковой проект", - заявила Бербок в феврале 2021 года телеканалу ARD.

И именно она теперь имеет неплохие шансы стать новым канцлером Германии.

Так, Бербок уже сделала ряд программных заявлений, большинство из которых касаются внутренней политики, экономики и защиты климата и окружающей среды - приоритетной для "зеленых" темы.

В частности, для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19 в ФРГ Бербок предлагает до конца десятилетия дополнительные инвестиции на сумму в 50 млрд евро ежегодно. Особый акцент "зеленая" кандидат делает на уменьшении бюрократических процедур для малого и среднего бизнеса и поддержке этих предприятий.

В деле защиты климата она призывает ориентироваться на цели Парижского климатического соглашения - ограничение роста средней температуры воздуха в мире до 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. В ФРГ до 2030 года выбросы углекислого газа CO2 в атмосферу, по мнению Бербок, должны уменьшиться на 70%.

Дополнение

"Зеленые" Германии обещают остановить "Северный поток-2" после выборов из-за Украины.

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