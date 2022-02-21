Інформаційне загострення: в МІУ заявили, що підстав для скасування авіарейсів в Україну немає
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що вагомих причин для скасування рейсів в Україну немає, а скасування літаків іноземними авіаперевізниками спричинене виключно інформаційним загостренням, передає УНН.
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"Скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній спричинені виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів", - заявив Кубраков.
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За його словами, наразі немає підстав для скасування авіарейсів. Ситуацію у повітряному просторі повністю контролює держава.
Кубраков також додав, що держава працює над оперативним заміщенням скасованих рейсів українськими авіаперевізниками.
“Закликаємо не піддаватися паніці та не грати на руку агресорові. За найменшого реального ризику буде ухвалено швидкі рішення", - зазначив він.
Скасування іноземних авіаліній в Україні
12 лютого Авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну в суботу після того, як уряд Нідерландів підвищив рівень небезпеки, рекомендувавши громадянам залишити країну через невпевненість у безпеці.
14 лютого українська авіакомпанія SkyUp довелося приземлити один літак у Молдові після того, як страховики заявили, що припинять страхове покриття для українських перевізників, змусивши орендодавців літаків вимагати повернути літаки до ЄС.
Проте невдовзі там заявили про відновлення продажу квитків на всі рейси та продовження роботи у штатному режимі.
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через повідомлення від страхових компаній виведе сім літаків з України.
Також Ізраїль заявив, що авіакомпанії, зокрема El Al, додають рейси близько 4500 громадян, які запросили рейси додому.
Ryanair Holdings Plc скоротила частоту рейсів у січні, а KLM була серед перевізників, які змінили розклад минулого місяця, щоб екіпажам не доводилося залишатися на ніч у столиці України.
Авіакомпанія SAS скасувала свій рейс між Норвегією та українською столицею Києвом. Найближчими днями компанія також не літатиме у повітряному просторі України.
Німецька авіакомпанія Lufthansa зупиняє всі рейси до Києва та Одеси з 21 по 28 лютого.
Російські ЗМІ також повідомили сьогодні про те, що французька авіакомпанія Air France скасувала заплановані на 22 лютого рейси до Києва та назад через ситуацію з безпекою в Україні.