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Информационное обострение: в МИУ заявили, что оснований для отмены авиарейсов в Украину нет

Информационное обострение: в МИУ заявили, что оснований для отмены авиарейсов в Украину нет

Киев • УНН

 • 89992 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что веских причин для отмены рейсов в Украину нет, а отмена самолетов иностранными авиаперевозчиками вызвана исключительно информационным обострением, передает УНН.

Цитата

"Отмена рейсов рядом иностранных авиакомпаний вызвана исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями по безопасности полетов", - заявил Кубраков.

Детали

По его словам, сейчас нет оснований для отмены авиарейсов. Ситуацию в воздушном пространстве полностью контролирует государство.

Кубраков также добавил, что государство работает над оперативным замещением отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками.

“Призываем не поддаваться панике и не играть на руку агрессору. При наименьшем реальном риске будут приняты быстрые решения", - отметил он.

Отмена иностранных авиалиний в Украине

12 февраля авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину в субботу после того, как правительство Нидерландов повысило уровень опасности, рекомендовав гражданам покинуть страну из-за неуверенности в безопасности.

14 февраля украинской авиакомпании SkyUp пришлось приземлить один самолет в Молдове после того, как страховщики заявили, что прекратят страховое покрытие для украинских перевозчиков, заставив арендодателей самолетов требовать вернуть самолеты в ЕС.

Однако вскоре там заявили о возобновлении продажи билетов на все рейсы и продолжении работы в штатном режиме.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за сообщений от страховых компаний выведет семь самолетов из Украины.

Также Израиль заявил, что авиакомпании, в частности El Al, добавляют рейсы около 4500 граждан, которые запросили рейсы домой.

Ryanair Holdings Plc сократила частоту рейсов в январе, а KLM была среди перевозчиков, которые изменили расписание в прошлом месяце, чтобы экипажам не приходилось оставаться на ночь в столице Украины.

Авиакомпания SAS отменила свой рейс между Норвегией и украинской столицей Киевом. В ближайшие дни компания также не будет летать в воздушном пространстве Украины.

Немецкая авиакомпания Lufthansa останавливает все рейсы в Киев и Одессу с 21 по 28 февраля.

Российские СМИ также сообщили сегодня о том, что французская авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно из-за ситуации с безопасностью в Украине.

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