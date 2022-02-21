Информационное обострение: в МИУ заявили, что оснований для отмены авиарейсов в Украину нет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что веских причин для отмены рейсов в Украину нет, а отмена самолетов иностранными авиаперевозчиками вызвана исключительно информационным обострением, передает УНН.
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"Отмена рейсов рядом иностранных авиакомпаний вызвана исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями по безопасности полетов", - заявил Кубраков.
Детали
По его словам, сейчас нет оснований для отмены авиарейсов. Ситуацию в воздушном пространстве полностью контролирует государство.
Кубраков также добавил, что государство работает над оперативным замещением отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками.
“Призываем не поддаваться панике и не играть на руку агрессору. При наименьшем реальном риске будут приняты быстрые решения", - отметил он.
Отмена иностранных авиалиний в Украине
12 февраля авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину в субботу после того, как правительство Нидерландов повысило уровень опасности, рекомендовав гражданам покинуть страну из-за неуверенности в безопасности.
14 февраля украинской авиакомпании SkyUp пришлось приземлить один самолет в Молдове после того, как страховщики заявили, что прекратят страховое покрытие для украинских перевозчиков, заставив арендодателей самолетов требовать вернуть самолеты в ЕС.
Однако вскоре там заявили о возобновлении продажи билетов на все рейсы и продолжении работы в штатном режиме.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за сообщений от страховых компаний выведет семь самолетов из Украины.
Также Израиль заявил, что авиакомпании, в частности El Al, добавляют рейсы около 4500 граждан, которые запросили рейсы домой.
Ryanair Holdings Plc сократила частоту рейсов в январе, а KLM была среди перевозчиков, которые изменили расписание в прошлом месяце, чтобы экипажам не приходилось оставаться на ночь в столице Украины.
Авиакомпания SAS отменила свой рейс между Норвегией и украинской столицей Киевом. В ближайшие дни компания также не будет летать в воздушном пространстве Украины.
Немецкая авиакомпания Lufthansa останавливает все рейсы в Киев и Одессу с 21 по 28 февраля.
Российские СМИ также сообщили сегодня о том, что французская авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно из-за ситуации с безопасностью в Украине.