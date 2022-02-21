С сегодняшнего дня авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в и из Киева и Одессы с 21 по 28 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика, информирует УНН.
Цитата
“Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже”, — говорится в заявлении.
Детали
Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, временная остановка рейсов будет касаться маршрутов из / в Киев и Одессу. В то же время рейсы из и во Львов сохраняются в обычном режиме.
Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.
Полеты в Киев также останавливают Swiss Airlines и Austrian Airlines. В частности, Lufthansa летает из Франкфурта в Киев и Львов и из Мюнхена в Киев.
Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании утверждают, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля.
Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines также объявила об отказе полетов в Украину до 28 февраля.
Напомним
Авиакомпания SAS отменила свой рейс между Норвегией и украинской столицей Киевом. В ближайшие дни компания также не будет летать в воздушном пространстве Украины.