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Скандинавський авіаперевізник SAS скасував рейс Осло-Київ

Скандинавський авіаперевізник SAS скасував рейс Осло-Київ

Київ • УНН

 • 172401 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Авіакомпанія SAS скасувала свій рейс між Норвегією та українською столицею Києвом. Найближчими днями компанія також не літатиме у повітряному просторі України. Про це УНН пише з посиланням на Norway Today.

Деталі

Пресменеджер SAS Джон Екхофф підтвердив цю новину телеканалу TV 2 у неділю.

"Через ситуацію між Росією та Україною та її можливого впливу на аеропорти та повітряний простір SAS щойно прийняла рішення скасувати SK4298/99 у вівторок, 22 лютого", — зазначив представник пресслужби.

Щотижневий рейс між Осло та Києвом — єдиний рейс авіакомпанії між Норвегією та Україною.

"Оцінка ризику також включає уникнення повітряного простору України до 27 лютого. SAS постійно оцінює ситуацію і ухвалить рішення про політ у вівторок, 29 лютого, пізніше", — додав Екхофф.

Що було раніше

Lufthansa повідомила, що призупиняє авіасполучення на тиждень — з 21 до 28 лютого 2022 року. Як уточнили в Мінінфраструктури, окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще 19 та 20 лютого. Водночас рейси до та зі Львова зберігаються у звичному режимі.

Натомість МАУ розпочинає продавати квитки до Мюнхена та Женеви для забезпечення авіасполучення. Крім цього, МАУ має збільшити місткість повітряних суден за цими маршрутами.

Також 19 лютого про призупинення польотів до Києва та Одеси з 21 до 28 лютого повідомила швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines, а Austrian Airlines тимчасово не літатиме до Києва, Одеси, Львова та Запоріжжя.

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