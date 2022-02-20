Скандинавский авиаперевозчик SAS отменил рейс Осло-Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Авиакомпания SAS отменила свой рейс между Норвегией и украинской столицей Киевом. В ближайшие дни компания также не будет летать в воздушном пространстве Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Norway Today.
Детали
Пресс-менеджер SAS Джон Экхофф подтвердил эту новость телеканалу TV 2 в воскресенье.
"Из-за ситуации между Россией и Украиной и ее возможного влияния на аэропорты и воздушное пространство SAS только что приняла решение отменить SK4298/99 во вторник, 22 февраля", — отметил представитель пресс-службы.
Еженедельный рейс между Осло и Киевом — единственный рейс авиакомпании между Норвегией и Украиной.
"Оценка риска также включает избегание воздушного пространства Украины до 27 февраля. SAS постоянно оценивает ситуацию и примет решение о полете во вторник, 29 февраля, позже", — добавил Экхофф.
Что было раньше
Lufthansa сообщила, что приостанавливает авиасообщение на неделю — с 21 до 28 февраля 2022 года. Как уточнили в Мининфраструктуры, отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться еще 19 и 20 февраля. В то же время рейсы во и со Львова сохраняются в обычном режиме.
Взамен МАУ начинает продавать билеты в Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения. Кроме этого, МАУ должен увеличить вместимость воздушных судов по этим маршрутам.
Также 19 февраля о приостановке полетов в Киев и Одессу с 21 по 28 февраля сообщила швейцарская авиакомпания Swiss Airlines, а Austrian Airlines временно не будет летать в Киев, Одессу, Львов и Запорожье.