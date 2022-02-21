Відсьогодні авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти в Київ та Одесу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до та з Києва і Одеси із 21 до 28 лютого. Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника, інформує УНН.
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“Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше”, — йдеться у заяві.
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Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, тимчасова зупинка рейсів стосуватиметься маршрутів з/до Києва та Одеси. Водночас рейси з та у Львів зберігаються у звичному режимі.
Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва і з Києва з 21 по 28 лютого.
Польоти до Києва також зупиняють Swiss Airlines і Austrian Airlines. Зокрема, Lufthansa літає з Франкфурта до Києва та Львова та з Мюнхена до Києва.
Austrian Airlines літає з Відня до Києва, Львова та Одеси. У пресслужбі авіакомпанії стверджують, що зупиняють рейси до Києва та Одеси до кінця лютого.
Швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines також оголосила про відмову польотів в Україну до 28 лютого.
Нагадаємо
Авіакомпанія SAS скасувала свій рейс між Норвегією та українською столицею Києвом. Найближчими днями компанія також не літатиме у повітряному просторі України.