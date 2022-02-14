Авиакомпания SkyUp возобновила продажу билетов на все рейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинская авиакомпания SkyUp возобновила продажу билетов на все рейсы и продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
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"Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе", — говорится в сообщении.
Детали
В SkyUp заявили, что переговоры со страховщиками были сложными, зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и мониторят ситуацию.
Как отметили, информация об эскалации на границах Украины привела к тому, что ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной.
Ранее
Авиакомпания SkyUp остановила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля в связи с требованием лизингодателей как можно быстрее вернуть самолеты на территорию ЕС.
Напомним
Самолет украинской авиакомпания SkyUp, который следовал из португальского острова Мадейра в Киев, приземлился в Кишиневе из-за ситуации в Украине.