Авіакомпанія SkyUp відновила продаж квитків на всі рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українська авіакомпанія SkyUp відновила продаж квитків на всі рейси та продовжує роботу у штатному режимі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.
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"Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкрито на всі дати, а SkyUp повною мірою залишається в українському небі", — ідеться у повідомленні.
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У SkyUp заявили, що переговори зі страховиками були складними, закордонні партнери і далі регулярно оцінюють власні ризики та моніторять ситуацію.
Як зазначили, інформація про ескалацію на кордонах України призвела до того, що низка страхових компаній повідомила про припинення страхування літаків для польотів над Україною.
Раніше
Авіакомпанія SkyUp зупинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого у зв'язку з вимогою лізингодавців якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС.
Нагадаємо
Літак української авіакомпанія SkyUp, який прямував з португальського острова Мадейра до Києва, приземлився в Кишиневі через ситуацію в Україні.