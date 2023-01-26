Інформація про влучання на Львівщині є фейком - ОВА

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"Деякі телеграм-канали поширюють повідомлення, нібито у Львівській області є влучання. Офіційно заявляю: це – брехня. Станом на 11:00 на Львівщині спокійно. Небезпека триває. Залишайтесь в укриттях", - написав Козицький у Телеграм.

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Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначав зранку, що російські окупанти готувалися завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

ПС ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет.