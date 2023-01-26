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Інформація про влучання на Львівщині є фейком - ОВА

Київ • УНН

 • 894645 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що інформація про влучання у Львівській області під час масованої ракетної атаки армії рф на Україну - фейк, передає УНН.

Інформація про влучання на Львівщині є фейком - ОВА

Цитата

"Деякі телеграм-канали поширюють повідомлення, нібито у Львівській області є влучання. Офіційно заявляю: це – брехня. Станом на 11:00 на Львівщині спокійно. Небезпека триває. Залишайтесь в укриттях", - написав Козицький у Телеграм.

Раніше

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначав зранку, що російські окупанти готувалися завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

ПС ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет.

Українські Національні Новини

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