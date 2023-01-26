Информация о попадании во Львовской области является фейком - ОВА

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"Некоторые телеграм-каналы распространяют сообщения, якобы во Львовской области есть попадание. Официально заявляю: это – ложь. По состоянию на 11:00 во Львовской области спокойно. Опасность продолжается. Оставайтесь в укрытиях", - написал Козицкий в Телеграм.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отмечал утром, что российские оккупанты готовились нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг осуществил пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.

ВС ВСУ ожидают более 30 вражеских ракет.