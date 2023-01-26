Информация о попадании во Львовской области является фейком - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что информация о попадании во Львовской области во время массированной ракетной атаки армии рф на Украину - фейк, передает УНН.
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"Некоторые телеграм-каналы распространяют сообщения, якобы во Львовской области есть попадание. Официально заявляю: это – ложь. По состоянию на 11:00 во Львовской области спокойно. Опасность продолжается. Оставайтесь в укрытиях", - написал Козицкий в Телеграм.
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