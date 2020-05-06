Індію накрив ажіотажний попит на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Зняття карантинних обмежень на продаж спиртних напоїв в Індії призвело до ажіотажного попиту на алкоголь, передає УНН з посиланням на BBC.
Так, днями уряд Індії продовжив карантин ще на два тижні. При цьому, чиновники зробили низку винятків, дозволивши магазинам з продажу спиртного, які розташовані поза ринками і торговими центрами, торгувати алкоголем.
Влада країни попередила жителів про необхідність дотримуватися дистанції в 1,5 метра між покупцями.
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Однак, відкриття алкогольних магазинів призвело до величезних черг за напоями. У результаті, натовпи біля винних магазинів контролювали поліцейські. Повідомляється також, що в столиці Індії - Нью-Делі - правоохоронці навіть були змушені вдатися до застосування сили.
Як наслідок - магазини, які торгують алкоголем, закрили у перший же день їхньої роботи.
"Через недотримання жителями країни карантинних заходів", - підкреслюється у повідомленні.
Як повідомляв УНН, рекордний попит на алкогольну продукцію в інтернет-магазинах зафіксували в США.
Також продажі спиртного помітно зросли і в інших країнах, серед яких Італія, Швеція, Ірландія, Велика Британія та ін.
Не виняток і Україна. За деякими даними, попит тільки на міцний алкоголь за період карантину виріс на 5%.
У зв'язку з цим, а також через можливі проблеми з імпортом спиртного, експерти прогнозують зростання цін на алкогольну продукцію у вітчизняних магазинах.
Відзначимо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").