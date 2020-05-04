Как изменились цены на вино и водку в Украине: отчет Госкомстата
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За три года стоимость вина в Украине выросла на 25%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в марте 2020 года бутылка столового вина отечественного производства объемом 0,75 л стоила в среднем 66,94 грн, тогда как в марте 2017 года — 53,16 грн.
Стоимость водки также выросла — на 29%. В марте 2020 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,25 грн, тогда как в марте 2017 года — 71,5 грн.
Возросла также стоимость пива отечественного производства — на 34,5%, до 17,3 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
Напомним, эксперты не исключают роста цен на алкогольную продукцию из-за карантинных мероприятий, которые сейчас идут в Украине и мире.
Среди причин таких прогнозов: проблемы с импортом, рост спроса и даже дефицит спирта. Последнее, правда, называют маловероятным.
Отметим, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм” , “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).