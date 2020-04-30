Фірмовий освіжаючий горілчаний коктейль - рецепт від PRIME
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Український бренд горілки PRIME поділився рецептом особливого освіжаючого коктейлю на основі горілки, передає УНН із посиланням на сторінку алкогольного напою у Facebook.
Для приготування коктейлю знадобляться такі інгредієнти:
▪️ лимон;
▪️ цукор;
▪️ гілочка розмарину;
▪️ газована вода;
▪️ лід;
▪️ 15 мл горілки PRIME.
Так, для початку потрібно вичавити сік лимону у каструлю. Додати 1 ложку цукру, гілочку розмарину і довести отриману суміш до кипіння. Варити кілька хвилин.
Далі слід поставити суміш охолоджуватися, після чого - пропустити її через сито.
"Перед подачею доливаємо 15 мл горілки PRIME, газовану воду, прикрашаємо льодом, розмарином та лимоном", - розповіли у PRIME.
Як повідомлялося в УНН, виробник горілки PRIME увійшов до рейтингу ТОП-5 з надійності та якості.