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Фирменный освежающий водочный коктейль - рецепт от PRIME

Киев • УНН

 • 28292 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинский бренд водки PRIME поделился рецептом особого освежающего коктейля на основе водки, передает УНН со ссылкой на страницу алкогольного напитка в Facebook.

Фирменный освежающий водочный коктейль - рецепт от PRIME

Для приготовления коктейля понадобятся следующие ингредиенты:

▪️ лимон;

▪️ сахар;

▪️ веточка розмарина;

▪️ газировка;

▪️ лед;

▪️ 15 мл водки PRIME.

Так, для начала нужно выжать сок лимона в кастрюлю. Добавить 1 ложку сахара, веточку розмарина и довести полученную смесь до кипения. Варить несколько минут.

Далее следует поставить смесь охлаждаться, после чего - пропустить ее через сито.

"Перед подачей доливаем 15 мл водки PRIME, газированную воду, украшаем льдом, розмарином и лимоном", - рассказали в PRIME.

Как сообщалось в УНН, производитель водки PRIME вошел в рейтинг ТОП-5 по надежности и качестве.

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