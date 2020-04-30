Фирменный освежающий водочный коктейль - рецепт от PRIME
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинский бренд водки PRIME поделился рецептом особого освежающего коктейля на основе водки, передает УНН со ссылкой на страницу алкогольного напитка в Facebook.
Для приготовления коктейля понадобятся следующие ингредиенты:
▪️ лимон;
▪️ сахар;
▪️ веточка розмарина;
▪️ газировка;
▪️ лед;
▪️ 15 мл водки PRIME.
Так, для начала нужно выжать сок лимона в кастрюлю. Добавить 1 ложку сахара, веточку розмарина и довести полученную смесь до кипения. Варить несколько минут.
Далее следует поставить смесь охлаждаться, после чего - пропустить ее через сито.
"Перед подачей доливаем 15 мл водки PRIME, газированную воду, украшаем льдом, розмарином и лимоном", - рассказали в PRIME.
Как сообщалось в УНН, производитель водки PRIME вошел в рейтинг ТОП-5 по надежности и качестве.