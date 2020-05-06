Индию накрыл ажиотажный спрос на алкоголь

Так, на днях правительство Индии продлило карантин еще на две недели. При этом, чиновники сделали ряд исключений, разрешив магазинам по продаже спиртного, которые расположены вне рынков и торговых центров, торговать алкоголем.

Власти страны предупредили жителей о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра между покупателями.

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Однако, открытие алкогольных магазинов привело к огромным очередям за напитками. В результате, толпы у винных магазинов контролировали полицейские. Сообщается также, что в столице Индии — Нью-Дели — правоохранители даже были вынуждены прибегнуть к силе.

Как следствие — магазины, торгующие алкоголем, закрыли в первый же день их работы.

“Из-за несоблюдения жителями страны карантинных мер”, — подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНН, рекордный спрос на алкогольную продукцию в интернет-магазинах зафиксировали в США.

Также продажи спиртного заметно выросли и в других странах, среди которых Италия, Швеция, Ирландия, Великобритания и др.

Не исключение и Украина. По некоторым данным спрос только на крепкий алкоголь за период карантина вырос на 5%.

В связи с этим, а также из-за возможных проблем с импортом спиртного, эксперты прогнозируют рост цен на алкогольную в продукцию в отечественных магазинах.

Отметим, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм” , “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).