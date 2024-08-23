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Індія може стати посередником у реалізації окремих пунктів Формули Миру - ЦПД при РНБО

Індія може стати посередником у реалізації окремих пунктів Формули Миру - ЦПД при РНБО

Київ • УНН

 • 31717 перегляди

Прем'єр Індії Нарендра Моді відвідує Україну вперше. Візит важливий, оскільки Індія може стати посередником у реалізації пунктів Формули Миру та є для України "воротами до Глобального Півдня".

Візит премʼєр-міністра Нарендра Моді важливий для України, тому що Індія може стати посередником у реалізації окремих пунктів Формули Миру, зокрема щодо обміну полоненими та повернення насильно депортованих до рф дітей. Також вона є для України "воротами до Глобального Півдня". Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Прем’єр-міністр Індії здійснює перший візит до України за часи її незалежності. Нарендра Моді проводить переговори щодо співпраці з Україною у багатьох сферах, однак пріоритетним є питання закінчення війни та справедливого миру для України

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у своїй зовнішній політиці Індія завжди дотримується нейтралітету та принципу "рівновіддаленості". Водночас Н. Моді — один з небагатьох світових лідерів, який підтримує пряму комунікацію як з Президентом України, так і з очільником кремля.

Своїми візитами до москви та Києва Н. Моді, який активно вибудовує для Індії репутацію "голосу Глобального Півдня", хоче показати у перспективі свою важливу роль у врегулюванні війни в Україні. Позиція Індії завжди проіндійська, проте залученість Н. Моді до мирного процесу відповідає інтересам України. Індія може стати посередником у реалізації окремих пунктів Формули Миру, зокрема щодо обміну полоненими та повернення насильно депортованих до рф дітей

- пояснює Центр протидії дезінформації.

Наголошується також, що Індія є для України "воротами до Глобального Півдня".

Індія є для України "воротами до Глобального Півдня", й тому її позиція може стати прикладом для інших держав Азії, Африки та Латинської Америки, та збільшити їх увагу до питання пошуку шляхів завершення війни

- заявляє ЦПД.

В Офісі Зеленського пояснили, чому візит Моді до Києва важливий23.08.24, 16:59 • 79228 переглядiв

Доповнення

Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.

Також Моді заявив, що від імені 120 країн Глобального півдня він приїхав в Україну із посланням миру, яке полягає в тому, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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