Индия может стать посредником в реализации отдельных пунктов Формулы Мира - ЦПД при СНБО

Визит премьер-министра Нарендра Моди важен для Украины, потому что Индия может стать посредником в реализации отдельных пунктов Формулы Мира, в частности по обмену пленными и возвращению насильно депортированных в РФ детей. Также она является для Украины «воротами к Глобальному Югу». Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Премьер-министр Индии осуществляет первый визит в Украину за время ее независимости. Нарендра Моди проводит переговоры о сотрудничестве с Украиной во многих сферах, однако приоритетным является вопрос окончания войны и справедливого мира для Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своей внешней политике Индия всегда придерживается нейтралитета и принципа «равноудаленности». В то же время Н. Моди - один из немногих мировых лидеров, который поддерживает прямую коммуникацию как с Президентом Украины, так и с главой Кремля.

Своими визитами в Москву и Киев Н. Моди, активно выстраивающий для Индии репутацию «голоса Глобального Юга», хочет показать в перспективе свою важную роль в урегулировании войны в Украине. Позиция Индии всегда проиндийская, однако вовлеченность Н. Моди в мирный процесс отвечает интересам Украины. Индия может стать посредником в реализации отдельных пунктов Формулы Мира, в частности по обмену пленными и возвращению насильно депортированных в РФ детей - объясняет Центр противодействия дезинформации.

Отмечается также, что Индия является для Украины «воротами к Глобальному Югу».

Индия является для Украины «воротами к Глобальному Югу», и поэтому ее позиция может стать примером для других государств Азии, Африки и Латинской Америки, и увеличить их внимание к вопросу поиска путей завершения войны - заявляет ЦПД.

В Офісі Зеленського пояснили, чому візит Моді до Києва важливий

Дополнение

Премьер-министр Нарендра Моди считает, что Украине и России придется сесть вместе и искать пути выхода из «кризиса». Он также заявил, что Индия готова внести свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.

Также Моди заявил, что от имени 120 стран Глобального юга он приехал в Украину с посланием мира, которое заключается в том, что Индия поддерживает уважение суверенитета и территориальной целостности.