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Індекс настроїв британського бізнесу впав до рівня 2011 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Індекс настроїв британського бізнесу впав до рівня 8-річної давності, настільки низьким він був в останній раз в грудні 2011 року. Про це в неділю, 29 вересня, повідомила британська промислова асоціація CBI, передає УНН.

Індекс настроїв британського бізнесу впав до рівня 2011 року

У своєму опитуванні асоціація посилається на відповіді 567 британських компаній. Негативні настрої впливають на всі сфери бізнесу: виробництво, послуги і продажу, відзначає CBI.

Різке погіршення настроїв пов’язане з очікуваним жорстким “Брекзітом”, запланованим на кінець жовтня. “Керівники компаній спостерігали за політичною ситуацією на минулому тижні з важким серцем”, — заявила головний економіст CBI Райн Ньютон-Сміт.

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На початку цього тижня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про необхідність провести нові парламентські вибори, оскільки раніше Верховний суд визнав незаконним примусові канікули парламенту.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін висловився категорично проти проведення нових виборів до тих пір, поки Великій Британії 31 жовтня загрожує жорсткий Brexit. Він закликав Джонсона подати у відставку.

Уряд Великої Британії має намір постаратися досягти нової угоди з ЄС на засіданні Європейської Ради 18 жовтня. Якщо до кінця жовтня не вдасться домовитися з Брюсселем, Джонсон, відповідно до закону, підписаного королевою Єлизаветою II 9 вересня, повинен буде попросити у ЄС відстрочку на три місяці — до 31 січня 2020 року.

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