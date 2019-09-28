Джонсону загрожує кримінальне розслідування через зловживання владою

За даними видання, звинувачення, яке минулого тижня було озвучено на адресу Джонсона газетою The Sunday Times, вивчить незалежне Управління з нагляду за діями поліції (IOPC). За сприянням до поліцейського регулятору звернулася Асамблея Великого Лондона — виборний орган, покликаний стежити за роботою столичного мера і першим зажадав у Джонсона звіту в зв’язку з публікацією. На посаді лондонського мера Джонсон керував роботою столичної поліції, тому IOPC володіє необхідними повноваженнями для того, щоб почати розслідування відносно колишнього глави міста, якщо вважатиме це за необхідне.

Звинувачення стосуються зв’язків між Джонсоном і молодої американської підприємницею Дженіфер Акура. За даними The Sunday Times, завдяки дружньому розташуванню мера Акура в 2013-2014 роках отримала 126 тис. фунтів стерлінгів (155 тис. доларів) в якості державних грантів на розвиток свого бізнесу. Як повідомляло видання, під тиском Джонсона Акура також включили до складу трьох британських ділових делегацій, які відвідували Ізраїль, Малайзію, Сінгапур і США, хоча її компанії і не відповідали необхідним для цього умовам. Газета писала і про те, що Джонсон сам нерідко відвідував вечорами розташовану в центрі Лондона квартиру дівчини, яка в минулому працювала в модельному бізнесі.

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Сам Джонсон заявив в понеділок, що на посаді мера завжди діяв “в повній відповідності з правилами та без відступів від нормальної практики”. На захист глави уряду виступила також британський міністр охорони навколишнього середовища Тереза ​​Вильерс, яка сказала в інтерв’ю радіостанції Бі-бі-сі, що звинувачення проти прем’єра “абсолютно очевидно мають політичне підґрунтя”, а сам скандал “був надмірно роздутий” пресою.

У Сполученому Королівстві зараз йде вкрай гостра політична боротьба між урядом Джонсона і опозиційними силами в британському парламенті. Розбіжності з приводу Brexit можуть привести до винесення прем’єру вотуму недовіри і призначенням позачергових виборів до парламенту.

Нагадаємо, переговори між Британією та ЄС знов завершилися нічим.