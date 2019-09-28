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Telegraph: опозиція готується ініціювати вотум про довіру уряду Джонсона

Київ • УНН

 • 18069 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Дві найбільші опозиційні парламентські партії Великої Британії можуть на початку наступного тижня ініціювати вотум про довіру уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Як повідомила в п'ятницю газета Daily Telegraph, Лейбористська партія і Шотландська народна партія (ШНП) активно обговорюють таку можливість, передає УНН.

Telegraph: опозиція готується ініціювати вотум про довіру уряду Джонсона

Високопоставлені члени ШНП заявили виданню, що в партії готові підтримати лідера лейбористів Джеремі Корбін в боротьбі за прем’єрство, вважаючи це єдиним способом запобігти Brexit без угоди з ЄС. Для того, щоб опозиція мала реальні шанси винести уряду вотум недовіри, змусивши Джонсона покинути свій пост, до ШНП і лейбористам повинні приєднатися “Ліберальні демократи”, а також частина колишніх депутатів-консерваторів, які були виключені з правлячої партії на початку вересня за те, що вони виступили проти Джонсона в ході ключового для прем’єра голосування. Сам глава уряду в середу відкрито звинуватив опозицію в боягузтві, закликав її спробувати винести йому вотум недовіри, розуміючи, що його противникам буде складно отримати необхідну кількість голосів.

Складність для уряду представляє той факт, що опозиція може поставити на голосування питання про довіру кабміну в ті дні, коли більшість депутатів правлячої Консервативної партії будуть знаходитися в Манчестері на щорічній партійній конференції. Хоча парламент зазвичай призупиняє свою роботу в період проведення таких заходів, депутати в четвер відмовили Джонсону в проханні влаштувати перерву в засіданнях на час з’їзду. Джерела в партії торі заявили Daily Telegraph, що консерватори готові до такої можливості і її члени проінструктовані про те, що повинні “першим же поїздом повертатися в Лондон”, якщо опозиція все ж таки зважиться на вотум. Це наврядчи станеться, якщо свою точку зору не поміняють лібдеми, представник яких заявив виданню, що в партії не мають наміру підтримувати прем’єрські амбіції Корбина, який має найбільші шанси очолити уряд перехідного періоду в разі зміщення Джонсона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Brexit: Джонсон достроково припинив участь в роботі Генасамблеї ООН

При цьому і опозиційні партії, і колишні консерватори, і навіть деякі з депутатів, які залишаються в її рядах і поки відкрито не виступають проти Джонсона, вкрай стурбовані перспективою Brexit без угоди. У британських ЗМІ обговорюються різні варіанти того, як Джонсон може обійти прийнятий парламентом закон, який був покликаний заблокувати таку можливість. Так званий закон Бенна зобов’язує уряд просити ЄС про чергову відстрочку Brexit, якщо Джонсону до 19 жовтня так і не вдасться досягти нової угоди з Брюсселем. Щоб перешкодити цьому опозиція може спробувати в черговий раз захопити контроль над парламентською порядком денним і екстрено прийняти черговий закон, який повинен буде сплутати карти кабміну.

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