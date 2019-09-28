Telegraph: оппозиция готовится инициировать вотум о доверии правительству Джонсона

Высокопоставленные члены ШНП заявили изданию, что в партии готовы поддержать лидера лейбористов Джереми Корбин в борьбе за премьерство, считая это единственным способом предотвратить Brexit без соглашения с ЕС. Для того, чтобы оппозиция имела реальные шансы вынести правительству вотум недоверия, заставив Джонсона покинуть свой пост, к ШНП и лейбористам должны присоединиться “Либеральные демократы”, а также часть бывших депутатов-консерваторов, которые были исключены из правящей партии в начале сентября за то, что они выступили против Джонсона в ходе ключевого для премьера голосования. Сам глава правительства в среду открыто обвинил оппозицию в трусости, призвал ее попробовать вынести ему вотум недоверия, понимая, что его противникам будет сложно получить необходимое количество голосов.

Сложность для правительства представляет тот факт, что оппозиция может поставить на голосование вопрос о доверии кабмина в те дни, когда большинство депутатов правящей Консервативной партии будут находиться в Манчестере на ежегодной партийной конференции. Хотя парламент обычно приостанавливает свою работу в период проведения таких мероприятий, депутаты в четверг отказали Джонсону в просьбе устроить перерыв в заседаниях на время съезда. Источники в партии тори заявили Daily Telegraph, что консерваторы готовы к такой возможности и ее члены проинструктированы о том, что должны “первым же поездом возвращаться в Лондон”, если оппозиция все же решится на вотум. Это вряд ли произойдет, если свою точку зрения не поменяют либдемы, представитель которых заявил изданию, что в партии не намерены поддерживать премьерские амбиции Корбина, который имеет наибольшие шансы возглавить правительство переходного периода в случае смещения Джонсона.

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При этом и оппозиционные партии, и бывшие консерваторы, и даже некоторые из депутатов, которые остаются в ее рядах и пока открыто не выступают против Джонсона, крайне обеспокоены перспективой Brexit без соглашения. В британских СМИ обсуждаются различные варианты того, как Джонсон может обойти принятый парламентом закон, который был призван заблокировать такую возможность. Так называемый закон Бенна обязывает правительство просить ЕС об очередной отсрочке Brexit, если Джонсону к 19 октября так и не удастся достичь нового соглашения с Брюсселем. Чтобы помешать этому оппозиция может попытаться в очередной раз захватить контроль над парламентской повесткой дня и экстренно принять очередной закон, который должен будет спутать карты кабмина.