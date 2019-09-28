Джонсону грозит уголовное расследование из-за злоупотреблений властью

По данным издания, обвинения, которое на прошлой неделе было озвучено в адрес Джонсона газетой The Sunday Times, изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC). За содействием к полицейского регулятору обратилась Ассамблея Большого Лондона — выборный орган, призванный следить за работой столичного мэра и первым потребовал у Джонсона отчета в связи с публикацией. На посту лондонского мэра Джонсон руководил работой столичной полиции, поэтому IOPC обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы начать расследование в отношении бывшего главы города, если сочтет это необходимым.

Обвинения касаются связей между Джонсоном и молодой американской предпринимательницей Дженнифер Акура. По данным The Sunday Times, благодаря дружественному расположению мэра Акура в 2013-2014 годах получила 126 тыс. фунтов стерлингов (155 тыс. долларов) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса. Как сообщало издание, под давлением Джонсона Акура также включила в состав трех британских деловых делегаций, посещающих Израиль, Малайзию, Сингапур и США, хотя ее компании и не отвечали необходимым для этого условиям. Газета писала и о том, что Джонсон сам нередко посещал по вечерам расположенную в центре Лондона квартиру девушки, которая в прошлом работала в модельном бизнесе.

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Сам Джонсон заявил в понедельник, что в качестве мэра всегда действовал “в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики”. В защиту главы правительства выступила также британский министр охраны окружающей среды Тереза ​​Вильерс, который сказал в интервью радиостанции Би-би-си, что обвинения против премьера “совершенно очевидно имеют политическую подоплеку”, а сам скандал “был чрезмерно раздут” прессой.

В Соединенном Королевстве сейчас идет крайне острая политическая борьба между правительством Джонсона и оппозиционными силами в британском парламенте. Разногласия по поводу Brexit могут привести к вынесению премьеру вотума недоверия и назначению внеочередных выборов в парламент.

Напомним, переговоры между Британией и ЕС вновь завершились ничем.