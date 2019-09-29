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Индекс настроений британского бизнеса упал до уровне 2011 года

Киев • УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Индекс настроений британского бизнеса упал до уровня 8-летней давности, столь низким он был в последний раз в декабре 2011 года. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщила британская промышленная ассоциация CBI, передает УНН.

Индекс настроений британского бизнеса упал до уровне 2011 года

В своем опросе ассоциация ссылается на ответы 567 британских компаний. Негативные настроения влияют на все сферы бизнеса: производство, услуги и продажи, отмечает CBI.

Резкое ухудшение настроений связано с ожидаемым жестким "Брекзитом", запланированным на конец октября. "Руководители компаний наблюдали за политической ситуацией на прошедшей неделе с тяжелым сердцем", - заявила главный экономист CBI Райн Ньютон-Смит.

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В начале этой недели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости провести новые парламентские выборы, так как ранее Верховный суд признал незаконным принудительные каникулы парламента.

Лидер лейбористов Джереми Корбин высказался против проведения новых выборов до тех пор, пока Великобритании 31 октября угрожает жесткий Brexit. Он призвал Джонсона подать в отставку.

Правительство Великобритании намерено постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. Если к концу октября не удастся договориться с Брюсселем, Джонсон, согласно закону, подписанному королевой Елизаветой II 9 сентября, должен будет попросить у ЕС отсрочку в три месяца - до 31 января 2020 года.

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