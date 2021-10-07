Імпорт газу з ЄС до України у вересні поставив річний рекорд: лідером-експортером була Угорщина

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“У вересні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС до України склав майже 665 млн куб. м – це найвищий показник у 2021 році. Eкспорт разом з реекспортом природного газу з України до країн Європи зріс у 3,5 рази і склав 264 млн куб. м. Всього за 9 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,381 млрд куб. м газу, експорт та реекспорт склав 1,149 млрд куб. м. Порівняно з серпнем 2021 року імпорт газу у вересні зріс на 17% — на 98 млн куб. м”, - сказано в заяві, оприлюдненій на сайті ОГТСУ.

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За даними оператора, лідером-експортером газу до України залишалась Угорщина, частка якої від загальних обсягів імпорту перевищила 90% (603 млн куб. м).

Експорт та реекспорт газу у вересні значно зріс через збільшення поставок газу до Угорщини. Окрім угорського напрямку газ експортували до Польщі — 9 млн куб. м.

“У вересні активність учасників ринку значно зросла напередодні опалювального сезону — зріс імпорт газу до України, зріс зворотний потік газу з українських сховищ до європейських споживачів. Цей природний процес ускладнився у жовтні, коли зупинився фізичний транзит газу до Угорщини — основного експортера газу до України в 2021 році. Нестабільність поставок, яка виникла через рішення Росії перенаправити потоки газу, може посилитись через ризик запуску газогону “Північний потік-2”, – зазначає гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

За даними ОГТСУ, зупинка фізичного транзиту газу до Угорщини через Україну обмежує можливості українських та іноземних замовників імпортувати природний газ з ЄС найдешевшим наразі маршрутом — через Угорщину. За даними Оператора, у 2021 році весь імпорт газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу. Тому без фізичного транзиту російського газу імпорт із цього напряму ускладнюється і залежить від технічних можливостей операторів ГТС України та Угорщини.

“Відповідно з жовтня поточного року імпорт газу з ЄС до України переорієнтувався на інші напрями — з Польщі та Словаччини”, - сказано в заяві оператора.

Додамо

Угорщина наприкінці вересня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України. “Газпром” зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини з 1 жовтня.



В Україні заявили, що рішенням Угорщини здивовані і розчаровані.



Конфлікт навколо газового контракту

Після російсько-угорської угоди, МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.



Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики. Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.



Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.



Вранці 28 вересня у МЗС Угорщини викликали посла України через суперечку про угоди Будапешта з російською компанією “Газпром”. Глава МЗС Угорщини вирішив заявити, що цей крок недружелюбний після всієї підтримки, яку Україна отримала від Угорщини.

Пізніше стало відомо, що українська сторона аналогічно викликала посла Угорщини. Пізніше перед журналістами глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції.



“Вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно”, — зазначив він.

У той же час Москва заявила, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”.